«Зона роста, безусловно, Китай и Япония»: Талия Минуллина ждет инвестиций с Востока

Инвестиции в экономику Татарстана продолжают расти, несмотря на ковидные ограничения и опасность «омикрона». О том, как на заседании коллегии Агентства инвестиционного развития Татарстана искали хотя бы «ложку дегтя» в инвестиционной политике республики, – в репортаже ИА «Татар-информ».

Коллегия ведомства прошла в узком составе в соответствии с указанием Мишустина

Фото: пресс-служба Агентства инвестиционного развития РТ

«Практически каждый предприниматель имеет кредитное плечо, что делает инвестиционную повестку напряженной»

Глава Агентства инвестиционного развития РТ (АИР) Талия Минуллина, открывая совещание, отметила, что коллегия проходит в узком составе в соответствии с указанием Премьер-министра РФ Михаила Мишустина проводить массовые мероприятия именно в таком формате. За круглым столом собралось около 20 человек – представители органов госвласти, а также те, кто уже вложил свои деньги в экономику Татарстана или только собирается это сделать. Одновременно по видеоконференцсвязи к встрече присоединились еще около 500 человек.

В приветственном видеоролике рассказывалось об основных итогах работы агентства в прошлом году. Из него следовало, что в 2021 году в Татарстане появилось более 40 компаний с иностранным участием. В республике были существенно расширены логистические мощности, запущены такие проекты, как Aurus в Елабуге и производство там же ПАН-прекурсора – сырья для получения углеродного волокна, которое будет производить «Росатом». В прошлом году запускала новые установки на «ТАНЕКО» компания «Татнефть», новое производства каучуков появилось на «Нижнекамскнефтехиме», КАМАЗ презентовал грузовик нового поколения К6.

Минуллина отметила, что в прошлом году продолжались тенденции мирового финансового кризиса. «Любые попытки сейчас трактовать его как пост-коронавирусную экономику выглядят нелепо, в особенности на фоне новой волны в виде «омикрона». Именно расходы на маркетинг и персонал, естественно, инвестиционные расходы подвергаются сокращению в кризисные периоды в первую очередь. Не секрет, что практически каждый предприниматель имеет кредитное плечо, что делает инвестиционную повестку напряженной», – подчеркнула она.

За круглым столом собрались около 20 человек – представители госвласти и те, кто уже вложил свои деньги в экономику РТ Фото: пресс-служба Агентства инвестиционного развития РТ

«Иностранные компании инвестируют через представительства в Москве и Санкт-Петербурге»

На коллегии озвучивались последние фактические данные по привлечению инвестиций – за 9 месяцев 2021 года. В экономику за этот период было вложено 436 млрд рублей. Среди регионов России республика находится на шестом месте по объему привлеченных инвестиций в основной капитал – впереди только Москва, Санкт-Петербург и крупные нефтегазовые регионы.

«Работа с инвесторами ведется активно. По инвестициям в общем мы подросли даже в сложный кризисный год – 2021-й, инвестиции в основной капитал – на 12%, по частным инвестициям – это как раз показатель агентства – на 13%, по частным инвестициям из субъектов Российской Федерации – на 15%. Уровень иностранных инвестиций немножко снизился. Но сейчас практически все иностранные компании инвестируют через свои представительства в Москве и Санкт Петербурге. Отсюда мы видим рост инвестиций из субъектов России», – доложила Минуллина.

Самый инвестиционно привлекательный сектор – обрабатывающие производства, более 50% частных инвестиций пришли именно в эту сферу. Становится привлекательным сектор IT-технологий за счет развития Иннополиса и проектов по цифровизации.

В прошлом году главными зарубежными инвесторами Татарстана были Германия, Объединенные Арабские Эмираты, Чехия, США и Словакия. «Зона роста здесь, безусловно, Китай и Япония. Эти страны самые крупные инвесторы в мире», – уверена Минуллина.

Она обратила внимание, что и в Китае и Японии у республики есть свои представительства, которые пока не могут выполнить «свой показатель по привлечению инвестиций» и им нужно усилить свою работу.

Талия Минуллина: «Работа с инвесторами ведется активно. По инвестициям в общем мы подросли даже в сложный кризисный год» Фото: пресс-служба Агентства инвестиционного развития РТ

«Минэкономразвития России хочет видеть такие инвестиционные агентства в каждом регионе»

Татарстан сохранил второе место после Москвы в федеральном рейтинге инвестиционного климата. Вместе с тем по ряду направлений позиции республики ухудшились. К примеру, срок получения разрешения на строительство вырос с 62 дней до 79 при среднем значении регионов-лидеров – 43 дня. Ухудшились показатели по эффективности процедур по подключению к электроэнергии и некоторые другие позиции. «В 2022 году необходимо усилить работу по устранению этих узких мест», – сказала Минуллина.

Регионы сейчас ведут борьбу за частных инвесторов, предоставляя серьезные меры поддержки, обратила внимание спикер. К примеру, выдаются субсидии на приобретение нового оборудования до 50% стоимости, субсидии на приобретение или строительство нестационарных торговых объектов и многие другие. Глава АИР попросила первого вице-премьера РТ Рустама Нигматуллина дать поручения отраслевым министерствам изучить лучшие практики господдержки инвестиций, чтобы внедрить их в Татарстане.

Глава агентства отметила, что Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным поставлены амбициозные задачи по увеличению инвестиций. «Цифры там, конечно, нешуточные», – поделилась Минуллина.

Она сообщила, что на федеральном уровне разработан новый региональный стандарт по 15 позициям. Агентство привело совместно с депутатами региональную законодательную базу в соответствии с ним. А положение об Агентстве инвестиционного развития РТ было использовано Минэкономразвития России как основа для других регионов. «То есть они бы сейчас хотели видеть такие инвестиционные агентства в каждом субъекте РФ. Такая работа проводится на федеральном уровне», – уточнила глава АИР Татарстана.

«Иннополис развивается быстрее, чем его инфраструктура»

Особые экономические зоны Татарстана в 2021 году были отмечены международными наградами.

«Алабуга» одобрила стратегию развития на 5 лет. Это позволит ей увеличить показатели втрое, довести количество резидентов до 195, а частные инвестиции – до 435 млрд рублей.

Иннополис, по ее словам, развивается уже быстрее, чем его инфраструктура: один технопарк заполнен на 93%, второй – на 86%. В 2022 году здесь будет открыт дата-центр Росэнергоатома за 8,2 млрд рублей. Появится новая гостиница – вложения составят 523 млн рублей, будет запущено строительство центра робототехники Ozon с суммой инвестиций 516 млн рублей. «Мы видим очень большой спрос на жилье в Иннополисе и будем там продолжать эту работу», – заявила Минуллина.

Количество резидентов территорий опережающего социально-экономического развития ТОСЭР в Татарстане увеличилось до 118 – это соответствует планам. «В ушедшем году 15 резидентов ТОСЭР меняли бизнес-планы, в том числе в сторону увеличения инвестиций, как это ни странно в кризисный год. Общая сумма инвестиций по данным проектам составила более 26 млрд рублей», – сказала глава АИР.

Татарстан сохранил второе место после Москвы в федеральном рейтинге инвестиционного климата Фото: пресс-служба Агентства инвестиционного развития РТ

«Макдоналдс» увеличит сеть ресторанов в Татарстане

Она выделила несколько потенциальных проектов. Так, запущенное производство сырья для углеволокна стоимостью 8,5 млрд рублей даст в дальнейшем возможность реализации новых проектов. В 2022 году компания Huhtamaki введет в эксплуатацию производства биоразлагаемой упаковки для яиц стоимостью 1,4 млрд рублей. Началось строительство оптово-распределительного центра с инвестициями в 1,1 млрд рублей – третьей очереди для компании Ozon в Зеленодольском районе. Здесь же планируется строительство оптово-торгового комплекса «Мегастрой» за 1,5 млрд рублей. В Нижнекамске планируется вложить 5,5 млрд рублей в возведение благоустроенного жилого квартала.

Наращивают свои мощности представительства международных корпораций. Так, итальянская «Делимобиль» планирует в этом году практически удвоить количество каршеринговых машин, нарастить мощности автопарка до 1 тыс. автомобилей и открыть станцию техобслуживания. «Макдоналдс» в течение 5 лет планирует открыть 12 новых ресторанов к 29 существующим. Инвестиции оцениваются в 1,2 млрд рублей.

Привлекать инвестиции помогут КИТ и ТИМ

В Год цифровизации агентство планирует запустить систему КИТ – «Контроль инвестиций Татарстана». Она позволит отслеживать реализацию проектов на всех этапах. В ней будут созданы личные кабинеты инвесторов, чтобы они могли наблюдать за реализацией проектов в режиме реального времени и видеть «кто конкретно задерживает документы».

В агентстве также создали систему ТИМ – «Татарстан и мир», которая позволяет сохранять наработанные связи, несмотря на увольнение сотрудников. «В ней видно: кто и когда посещал Татарстан, по какому поводу, из чего состояла деловая программа, какие были договоренности. Также в систему вносятся данные о наших контактах за рубежом. Сегодня это чуть более 17 тысяч контактов агентства, которые мы занесли в эту систему. Если у нас сотрудник какой-то увольняется, то все его контакты, наработанные в агентстве, сохраняются в системе. Потому что до момента формирования системы фактически человек уходил вместе с наработанными контактами. Что для нас, конечно, не очень хорошо», – поделилась Минуллина.

Агентство в прошлом году также разработало «золотой стандарт» по работе с инвесторами, который направили «на места» – инвестплощадки, министерства и муниципалитеты.

«Инвесторы должны получать одинаковую информацию из разных источников, им следует транслировать единые ценности и правила игры. (…) Он вызвал очень большой интерес у субъектов России, наших коллег они похожую работу сейчас тоже проделывают», – сказала глава АИР.

Агентство активно работает над новыми инструментами продвижения – это прямые эфиры в Инстаграме, где сотрудники рассказывают о своей работе, новое ток-шоу на YouTube-канале «Инвест Татарстан», где инвесторы – главные гости. «Ведь именно интернет сегодня определяет положение территорий в информационном пространстве. И, как известно, если о территории никто не знает, в нее никто не будет инвестировать», – полагает Минуллина.

Владимир Гончаревич (слева) отметил, что подход руководства республики уникален Фото: пресс-служба Агентства инвестиционного развития РТ

«Такого инвестиционного климата, как в Татарстане, нигде и близко нет»

На коллегии выступили инвесторы, которые уже вложились в экономику республики. Заместитель управляющего директора компании «Интернет решения» (Ozon) Владимир Гончаревич отметил, что подход руководства республики уникален. «Республика Татарстан является одним из важнейших элементов экономического развития Российской Федерации, а непосредственно для e-commerce – просто лидером, регионом, который формирует лучшие практики», – сказал он.

По его словам, количество продавцов из Татарстана на площадке выросло в 4 раза – почти до 3 тысяч, их выручка составила более 6 млрд рублей. Количество покупателей в республике увеличилось до 6 тысяч.

В прошлом году компания открыла фулфилмент-центр в Татарстане площадью 22 тыс. квадратных метров. При его создании компания ориентировалась на то, что вопросы в республике решаются без проволочек. Сегодня здесь работает 1 тыс. человек, обрабатывается около 80 тыс. посылок в день. В 2021 году началось строительство второй очереди, так же площадью 22 тыс. квадратных метров. Количество рабочих мест вырастет до 2 тыс. Компания будет рассматривать и другие проекты в Татарстане.

Гончаревич сказал, что компания очень чувствует поддержку региональных властей. «Очень комфортно работать на территориях, которые таким образом сопровождают, поддерживают, понимают боли и требования и при этом настолько современно участвуют в бизнес-процессе компании», – отметил он.

Талия Минуллина призвала последующих спикеров указывать и на недостатки: «Нам бы какую-то ложку дегтя в эту бочку меда. Если бы вы нам подсказали где бы мы могли улучшить свою работу, это было бы для нас полезно».

«Самое интересное, с этого хотел начать: я давно работаю в ритейле и посещаю огромное количество регионов. Обычно те практики, которые формируются в регионах, их очень сложно менять. Зачастую это, безусловно, связано с бюрократическими проволочками и решениями, которые принимаются достаточно долго. Я к чему подвожу? Наверное, один из единиц регионов РФ, где сложно найти бочку дегтя, – это Татарстан», – сказал Гончаревич.

«А ложку? Тоже сложно?» – уточнила Минуллина. Бизнесмен в ответ промолчал – видимо, согласившись и с этим.

Рустам Нигматуллин сообщил, что по итогам 2021 года объем инвестиций в экономику составит, по оценке, 665 млрд рублей Фото: пресс-служба Агентства инвестиционного развития РТ

В Зеленодольске может появиться новый молл, а в Менделеевском районе – производство семян

Эту «ложку» отыскал генеральный директор группы компаний «Манзара» Артем Белкин.

Он также отметил меры поддержки в Татарстане. «В разных регионах работал, и такого инвестиционного климата, как в Татарстане, нигде и близко нет», – заявил Белкин.

Первый проект группы – строительство колеса обозрения в Нижнекамске, после были созданы и другие аттракционы. Также был построен торгово-развлекательный центр с объемом инвестиций около 550 млн рублей.

Инвестор сообщил, что на инвестиционном совете было поддержано строительство такого же торгового центра в Зеленодольске. «Большую поддержку мы получили от главы района Михаила Аафнасьева. Но вот уже практически два года мы не можем получить землю, хотя земля есть. Все "за". Но Рустам Камильевич (обратился он к вице-премьеру, – прим. Т-и), помогите нам, пожалуйста, в решении этого вопроса. Вот вам ложка!» – сказал Белкин.

Нигматуллин обратился к руководству Зеленодольска. «Понятно, есть интерес инвестора, я думаю, и у вас тоже есть интерес. У вас есть генплан и перспективные территории развития, вы просто покажите их. Сегодня может быть не видно связи между объектами, которые там будет развиваться. Если вы нормально покажете, то проблем не будет», – пояснил Нигматуллин, добавив, что это вопрос будет решен.

Представитель австрийской компании «Саатбау Рус» попросил помощь в размещении производства семенного завода в Менделеевском районе. Объем инвестиций планируется на уровне 1,3 млрд рублей. Мощность – 30 тыс. тонн в год.

Рядом с ним сидел руководитель Менделеевского района Татарстана Радмир Беляев, который абсолютно не возражал приходу в муниципалитет нового инвестора.

Радмир Беляев абсолютно не возражал приходу в муниципалитет нового инвестора Фото: пресс-служба Агентства инвестиционного развития РТ

Беляев сообщил, что для моногорода привлечение инвестиций — это основная задача. Среди ближайших планов – расширение на менделеевскую территорию ОЭЗ «Алабуга» для размещения производства «Аммоний-2» стоимостью 1,9 млрд евро. Площадь земельного участка ОЭЗ в районе составит 900 га.

Сейчас в Менделеевске создается транспортно-логистический парк «Менделеевск 2.0» по формату Greenfield. В будущем планируется разместить новый промпарк по формату Brownfield на базе неиспользованных площадей химзавода им. Карпова. Новый комплекс для инвесторов должен занять площадь более 50 гектаров.

Глава АИР отметила, что реализация проектов поможет развитию не только Менделеевского района, но и близлежащих территорий.

Представитель китайского инвестора – «Сычуань рэйлвэй инвестмент современное развитие сельского хозяйства» сообщил о намерении создать завод по переработке молока мощностью до 500 тонн в сутки. Строительство компания планирует начать в этом году. Сегодня выбирается район, где разместится производство. «Данный завод является частью крупного проекта по созданию агропарка в Приволжском федеральном округе. Помимо молокоперерабатывающего завода в будущем мы планируем строительство животноводческого комплекса, логистического центра и мясоперерабатывающего завода», – сообщил заместитель генерального директора компании господин Ван Гэ.

Минуллина обратила внимание глав муниципалитетов, что выбор площадки продолжится еще около двух месяцев. «Поэтому, когда задают вопрос: ”А почему все уже решено в пользу особых зон или других территорий?”, – вот, пожалуйста, проект, который пока никуда не приземлился, и сейчас есть возможность вступить в конкурентную борьбу друг с другом и, может быть, переманить этот проект к себе», – подытожила выступления инвесторов глава АИР.

Представитель китайского инвестора сообщил о намерении создать завод по переработке молока мощностью до 500 тонн в сутки Фото: © пресс-служба Агентства инвестиционного развития РТ

«Из 20 инвесторов если один приходит – это очень хорошо»

Первый вице-премьер Татарстана Рустам Нигматуллин в завершение коллегии сообщил, что по итогам 2021 года объем инвестиций в экономику составит, по оценке, 665 млрд рублей. «Несмотря на текущую ситуацию в мире, которая сказывается на инвестиционной активности, мы продолжаем системную работу по выстраиванию партнерских отношений с инвесторами, в том числе и зарубежными», – отметил он.

Вице-премьер подчеркнул, что развивается инфраструктура промышленных площадок. «Однако инфраструктура без резидентов особых зон, без инвесторов – пустая трата казенных денег, и поэтому нам необходимо всем персональную работу проводить с каждым инвестором, помогая не только оперативно решать его проблемы и вопросы, которые возникают, надо слышать этих людей и понимать, что они приносят деньги на нашу землю и дают работу нашим людям», – сказал вице-премьер.

Он сообщил, что инвестиции в ТОСЭР составили уже 38,5 млрд рублей инвестиций, создано 17,5 тыс. рабочих мест. Выручка резидентов составила 148 млрд рублей. Проекты позволяют диверсифицировать экономику моногородов. Вместе с тем в ТОСЭР «Нижнекамск», «Менделеевск» и «Чистополь» не выполняются обязательства перед Минэкономразвития России по объему инвестиций, капитальных вложениям и рабочим местам. Нигматуллин призвал руководителей районов в этом году предметно заняться этой работой.

Вместе с тем он отметил, что не нужно расстраиваться, что каждый инвестор, с которым были приведены переговоры, «не пришел». Нигматуллин сослался на опыт представителя международной компании: «Из 20 инвесторов если один приходит – это очень хорошо». Другого пути, как активно работать с инвесторами, нет, сказал вице-премьер.