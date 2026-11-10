Минуллина спрогнозировала замедление частных инвестиций в Татарстан

По ее словам, по итогам первого полугодия 2026 года Татарстан стал единственным регионом Приволжского федерального округа, в котором зафиксировали рост инвестиций. Показатель увеличился на 0,5%, тогда как в остальных субъектах округа он снизился.

Объем инвестиций в основной капитал Татарстана достиг 1,6 трлн рублей в 2025 году, из которых 1,4 трлн рублей – внебюджетные инвестиции Фото предоставлено пресс-службой АИР РТ

Минуллина отметила, что Агентство инвестиционного развития отвечает за привлечение частного капитала в республику из других регионов России и из-за рубежа. Сейчас в Татарстане насчитывается 79 инвесторов из других государств.

«Мы на очень хороших позициях и по инвестиционному климату, и по капиталу», – подчеркнула руководитель агентства.

Минуллина напомнила, что по итогам 2025 года объем инвестиций в основной капитал Татарстана достиг 1,6 трлн рублей, из которых 1,4 трлн рублей – внебюджетные инвестиции.