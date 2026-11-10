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Экономика 10 ноября 2026 13:27

Минуллина спрогнозировала замедление частных инвестиций в Татарстан

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Объем внебюджетных инвестиций в Татарстане по итогам 2026 года может замедлиться, сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития республики Талия Минуллина на строительной неделе БРИКС в Казани. Она выступила на сессии «КРТ: от стратегии к реализации. Как превратить развитие территории в новые города».

Глава АИР РТ спрогнозировала замедление частных инвестиций в Татарстан на строительной неделе БРИКС в Казани

Фото предоставлено пресс-службой АИР РТ

«Мы пока держимся. У нас будет замедление по итогам года, но, я думаю, если мы сделаем такой же объем, как в прошлом году, мы будем молодцы. Сейчас мы к этому идем», – сказала Минуллина.

По ее словам, по итогам первого полугодия 2026 года Татарстан стал единственным регионом Приволжского федерального округа, в котором зафиксировали рост инвестиций. Показатель увеличился на 0,5%, тогда как в остальных субъектах округа он снизился.

Объем инвестиций в основной капитал Татарстана достиг 1,6 трлн рублей в 2025 году, из которых 1,4 трлн рублей – внебюджетные инвестиции

Фото предоставлено пресс-службой АИР РТ

Минуллина отметила, что Агентство инвестиционного развития отвечает за привлечение частного капитала в республику из других регионов России и из-за рубежа. Сейчас в Татарстане насчитывается 79 инвесторов из других государств.

«Мы на очень хороших позициях и по инвестиционному климату, и по капиталу», – подчеркнула руководитель агентства.

Минуллина напомнила, что по итогам 2025 года объем инвестиций в основной капитал Татарстана достиг 1,6 трлн рублей, из которых 1,4 трлн рублей – внебюджетные инвестиции.

#Талия Минуллина #агентство инвестиционного развития рт
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