Минуллина сообщила о загруженности промпарков Татарстана на 65%

Средняя загруженность промышленных парков Татарстана составляет 65%, сообщила глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина на второй встрече проекта «Давай инвестировать!».

«У нас более 100 промышленных парков в Республике Татарстан. Из них два десятка – частные промышленные парки. Их количество постоянно продолжает увеличиваться, между прочим. Средняя загрузка сейчас у нас по республике – порядка 65%. Есть парки, которые полностью заняты, есть только земельные участки. Есть даже, где земельных участков нет. Есть, где наоборот, загрузка всего 30-40%», – сказала Минуллина.

Агентство намерено продолжить практику прямых встреч, чтобы ускорить подбор площадок для бизнеса. На второй встрече проекты представили пять инвесторов, а свои предложения озвучили представители четырех промпарков.

«Мы этот проект и решили сделать, чтобы вручную соединять инвесторов с представителями промпарков. Может, быстрее будет получаться», – добавила Минуллина.

По ее словам, первая встреча инвесторов и представителей промпарков, которая состоялась в конце сентября, показала востребованность такого формата. После нее предприниматели получили много звонков с предложениями.