Минуллина: Самые частые гости АИР Татарстана — делегации из Китая

Самые частые гости Агентства инвестиционного развития Татарстана — делегации из Китая. А в период с 17 по 21 мая достижения республики, ее инвестиционные возможности и культуру представляют в Харбине, на VIII российско-китайском ЭКСПО и IV российско-китайском форуме по межрегиональному сотрудничеству. Об этом рассказала руководитель АИР РТ Талия Минуллина.

«Президент России отметил, что Харбин — город, имеющий для России особое значение, ведь его основали русские переселенцы. Он напомнил о важности Харбина для общей истории двух стран. Самые частые гости Агентства — делегации из Китая. В декабре мы принимали в частности гостей из Харбина», — заявила Минуллина.

Она напомнила, что в 2024 году отмечается Год культуры России и Китая, а также 75-летие со дня установления дипотоношений. Эти темы лягут в основу второго международного форума РОСТКИ «Россия — Китай: взаимовыгодное сотрудничество». Событие состоится в период с 13 по 15 ноября.

Впервые форум прошел в 2023 году в Казани и собрал свыше 7 тысяч участников из 58 российских регионов и 25 стран мира. От КНР в нем приняли участие свыше 600 гостей.

Напомним, что церемонию открытия ЭКСПО во время государственного визита в Китай посетил Президент России Владимир Путин.

Фото: пресс-служба Агентства инвестиционного развития РТ