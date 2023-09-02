Минуллина: Саммит БРИКС в Казани откроет странам Россию с новой стороны

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Саммит БРИКС в Казани поможет открыть Россию для лидеров иностранных государств с другой стороны. Многие из них знакомы лишь с Москвой, а другие регионы пока остаются для них «закрытой историей», заявила руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.

«Многие из лидеров, которые приедут, — лидеры государств иностранных, будут здесь впервые. Они для себя, наверное, откроют Россию с какой-то новой стороны. <...> Многие из них бывали в России, но именно в столице, в Москве. Провинция российская, российские регионы для них, мне кажется, закрытая история пока», — заметила она в беседе с ТАСС.

Таким образом, визит в Татарстан, в Казань, докажет им, что и российская провинция способна развиваться совместно с их регионами, сотрудничать с ними. «И вот эту региональную повестку [необходимо] красиво подсветить, показав наш промышленный потенциал», — добавила собеседница агентства.

Ранее Президент России Владимир Путин заявил, что следующий саммит БРИКС в рамках российского председательства может пройти в Казани. Позднее, на саммите в южноафриканском Йоханнесбурге, это решение было поддержано всеми членами объединения.