Минуллина рассказала, сколько соглашений подпишут на KazanForum

Самое важное в работе KazanForum — это реальные результаты и подписанные соглашения о сотрудничестве, заявила руководитель Агентства инвистиционного развития Татарстана Талия Минуллина. Она сообщила, что на сегодняшний день в оргкомитет форума было заявлено более 100 соглашений между РФ и странами Исламского мира.

«Рекорды нужно ставить не по количеству стран-участников, а по результатам работы, поэтому для нас очень важно, какое количество соглашений будет подписано и их характер. Уже было заявлено более ста соглашений в оргкомитет и мы видим, что их оказалось больше, чем было заявлено перед началом форума», — поделилась Минуллина.

По ее словам, соглашения затрагивают самые разные области: образование, здравоохранение, культуру и, конечно, экономический сектор.

«В плане бизнеса, это соглашение о поставках халяльной продукции в исламские страны и об экспорте промышленной продукции из РТ и других регионов России», — подчеркнула глава агенства.

Она отметила, что число участников форума по сравнению с прошлым годом увеличилось в три раза, а участие в нем приняли практически все регионы РФ.