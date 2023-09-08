Минуллина рассказала, какие проекты обсудил Минниханов с китайскими инвесторами

Раис Татарстана Рустам Минниханов на первом российско-китайском форуме «РОСТКИ» обсудил с китайскими инвесторами ряд проектов. Наиболее близки к реализации инициативы по энергетическому и строительному направлениям. Об этом сообщила глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

«Мы обсуждали проекты по энергетике, встречались с одной из крупнейших мировых компаний. Думаю, по этому направлению может что-то интересное получиться. Очень хорошие переговоры прошли по строительной технике. С учетом темпов ввода жилья это тоже может стать перспективной историей. Это то, что наиболее близко к реализации из прозвучавшего на переговорах Раиса с инвесторами», — пояснила спикер.

Минуллина напомнила, что некоторые китайские компании уже давно зашли в Татарстан со своими проектами, и многие из них являются резидентами промышленных парков в разных районах республики.