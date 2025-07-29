Минуллина рассказала, как платные дороги помогут привлечь инвесторов в Татарстан

Новая платная дорога Алексеевское – Альметьевск может стать важным фактором для привлечения инвесторов в районы Татарстана, через которые она проходит. Об этом «Татар-информу» заявила руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

«Хорошо развитая транспортная инфраструктура – один из ключевых факторов, влияющих на инвестиционную привлекательность территорий. Платная автомагистраль улучшит логистику, сократит время перевозок и повысит доступность районов, что особенно важно для бизнеса, ориентированного на производство, торговлю, туризм», – сказала она.

Минуллина отметила, что улучшение качества перевозок благодаря скоростной дороге поможет снизить затраты компаний. Кроме того, по ее словам, повышается доступность рынков сбыта – предприятия могут быстрее доставлять продукцию в крупные города и экспортные пункты.

«Будут развиваться смежные отрасли – логистические центры, склады, сервисные зоны. Улучшение дорожной сети способствует развитию внутреннего туризма», – подчеркнула глава АИР.

Среди возможных инвестиционных проектов, которые могут появиться в районах вдоль автомагистрали, она назвала создание автозаправочных станций, сервисных зон для водителей, кафе и ресторанов, складских комплексов для хранения и распределения продукции.

«Можно развивать фермерские хозяйства с возможностью приема туристов, создать транспортно доступные индустриальные парки для малого и среднего бизнеса, развивать туризм на базе природных и культурных достопримечательностей. Актуальными будут проекты по развитию социальной инфраструктуры, что повысит качество жизни и привлекательность районов. Возможно также жилищное строительство и коммерческая недвижимость, связанные с потенциальным ростом населения и деловой активности в районах», – добавила Минуллина.

Она заметила, что после строительства платной дороги М12 инвестиционная привлекательность Татарстана повысилась. В качестве примера глава АИР привела такие проекты, как создание логистического технопарка и многофункционального автокомплекса «IRBIS» в Лаишевском районе и комплекса придорожного сервиса в Верхнеуслонском районе.

«Пример проекта, который будет популярен благодаря относительной близости к трассе М12 и платной дороге Алексеевское – Альметьевск, – гоночная трасса для картинга на территории Алексеевского района», – заключила она.