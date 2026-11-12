Минуллина пригласила посла Монголии в РФ поучаствовать в форумах в Казани
Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в России Дуламсурэн Даваа посетил Агентство инвестиционного развития Татарстана. Опытом республики по привлечению инвестиций с ним поделилась руководитель агентства Талия Минуллина, сообщила пресс-служба агентства.
Сначала гостям провели презентацию экономического и инвестиционного потенциала Татарстана в Едином презентационном центре Агентства. Далее состоялась официальная встреча.
Посол прибыл в Агентство с целью обучения лучшим практикам и последним тенденциям экономической работы по привлечению инвестиций. Талия Минуллина рассказала о специфике работы Агентства и Правительства республики, инвестиционной команды Татарстана, презентовала международные экономические форумы Татарстана и пригласила к участию в них.
Накануне Чрезвычайного и Полномочного Посла Монголии в России принял Раис Татарстана Рустам Минниханов. Они обсудили развитие торгово-экономических, культурных и туристических связей.
Минниханов отметил возможности расширения поставок татарстанской продукции в Монголию. По итогам 2025 года товарооборот между Татарстаном и Монголией составил $48,2 млн.