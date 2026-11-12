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Экономика 12 ноября 2026 16:10

Минуллина пригласила посла Монголии в РФ поучаствовать в форумах в Казани

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Минуллина пригласила посла Монголии в РФ поучаствовать в форумах в Казани
Глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина и Посол Монголии в России Дуламсурэн Даваа
Фото предоставлено пресс-службой АИР РТ

Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в России Дуламсурэн Даваа посетил Агентство инвестиционного развития Татарстана. Опытом республики по привлечению инвестиций с ним поделилась руководитель агентства Талия Минуллина, сообщила пресс-служба агентства.

Сначала гостям провели презентацию экономического и инвестиционного потенциала Татарстана в Едином презентационном центре Агентства. Далее состоялась официальная встреча.

Посол прибыл в Агентство с целью обучения лучшим практикам и последним тенденциям экономической работы по привлечению инвестиций. Талия Минуллина рассказала о специфике работы Агентства и Правительства республики, инвестиционной команды Татарстана, презентовала международные экономические форумы Татарстана и пригласила к участию в них.

Посол Монголии в РФ ознакомился с опытом Татарстана по привлечению инвестиций

Фото предоставлено пресс-службой АИР РТ

Накануне Чрезвычайного и Полномочного Посла Монголии в России принял Раис Татарстана Рустам Минниханов. Они обсудили развитие торгово-экономических, культурных и туристических связей.

Минниханов отметил возможности расширения поставок татарстанской продукции в Монголию. По итогам 2025 года товарооборот между Татарстаном и Монголией составил $48,2 млн.

#агентство инвестиционного развития рт #Талия Минуллина #монголия
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