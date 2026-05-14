Минуллина при виде пробки по пути на «КазаньФорум» обрадовалась обилию гостей

Руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина призналась, что утренняя пробка по пути на «КазаньФорум» вызвала у нее радость, поскольку она понимала, что всё это гости и потенциальные инвесторы республики.

«Я никогда не была такой счастливой в пробке, как сегодня утром, потому что я понимала, что эта пробка создана из гостей и потенциальных инвесторов Татарстана, которые следуют сюда, на международный экономический форум. Знаете, очень приятно, каждого гостя мы искренне рады видеть», – заявила Минуллина.

Глава АИР РТ также поблагодарила Торгово-промышленную палату России и Правительство Татарстана за совместную работу по организации форума.