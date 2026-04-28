Минуллина предложила восстановить гостиницу купца Афанасьева в Бугульме

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Глава Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан Талия Минуллина предложила инвесторам восстановить здание гостиницы купца Тимофея Афанасьева в Бугульме.

«Посмотрите, какая прелесть, это же целое маленькое архитектурное чудо! Это здание конца XIX века. На втором этаже была гостиница, а на первом этаже долгое время находился государственный банк и торговые лавки», – прокомментировала Минуллина и добавила, что объект можно использовать для размещения бутик-отеля.

Двухэтажный кирпичный особняк выполнен в стиле эклектики с элементами классицизма. Фасад отличается богатым кирпичным декором: второй этаж украшен арочными окнами с пилястрами и рельефными наличниками, а углы здания акцентированы рустом. Особую выразительность дому придает кованый балкон в центральной части фасада.

Владельцем особняка был Тимофей Васильевич Афанасьев – один из богатейших купцов Бугульмы конца XIX века. Изначально здание использовалось не только как гостиница. На втором этаже располагались жилые квартиры и гостиничные номера, а на первом этаже долгое время функционировал Бугульминский общественный банк, а также торговые лавки.