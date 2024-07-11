Минуллина - выпускникам КФУ: «У вас в руках золотая лопата»

В КФУ вручили красные дипломы 61 выпускнику Высшей школы зарубежной филологии и межкультурной коммуникации им. И.А. Бодуэна де Куртенэ.

Как сообщает пресс-служба ВУЗа, на торжественной церемонии директор Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ Радиф Замалетдинов поздравил всех студентов с окончанием обучения и пожелал им успехов в достижении своих целей.

Фото: © КФУ

Также выпускников поздравила руководитель Агентства инвестиционного развития (АИР) РТ Талия Минуллина. Отметим, что она закончила КФУ в 2007-м по направлению «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Иностранный (английский) язык и второй иностранный язык».

«Активность в студенческие годы дала мне большую дорогу в жизнь. У вас в руках сейчас есть "золотая лопата" – это языки, которые вы выучили здесь», – сказала она и добавила, что знание языков позволило ей продолжить свое обучение в университетах нескольких стран мира», -– поделилась Миннулина о своем студенчестве с выпускниками.

Также глава АИР Минуллина рекомендовала не забывать о своем здоровье и саморазвитии.

«Этим миром правят оптимисты, которые могут и умеют рисковать и видят везде возможности», – подчеркнула спикер.

Фото: © КФУ

Еще она сказала несколько слов молодым педагогам. Она подчеркнула, что учитель является самой сложной профессией в мире и такая работа требует самоотдачи и большой любви к детям.

В свою очередь, декан Высшей школы зарубежной филологии и межкультурной коммуникации ИФМК Фануза Тарасова посоветовала выпускникам приумножать те знания, полученные в университете, а не останавливаться на достигнутом.

Фото: © КФУ

Позже один выпускник КФУ из Туркменистана Акмурад Атамурадов рассказал, что в казанском университете он получил уже второе высшее образование. Сперва он окончил юрфак, а потом филфак.

«Мне очень нравится изучать иностранные языки. Я знаю английский, немецкий и могу общаться на тюркских языках», – рассказывает парень.

Он отметил, что в КФУ очень теплые, дружеские отношения между студентами и преподавателями.

Другая выпускница Гульназ Гаялова также поблагодарила КФУ и всех своих преподавателей за полученные знание, развитие лидерских качеств, а также за нахождение близких друзей и знакомство со множеством талантливых ребят.