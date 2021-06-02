Минуллина переизбрана членом наблюдательного совета НААИР

Глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина переизбрана членом Наблюдательного совета Национальной Ассоциации Агентств инвестиций и развития. Об этом стало известно на полях ПМЭФ-2021.

«Сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума-2021 состоялось отчетно-выборное Общее собрание членов НААИР и заседание членов Правления НААИР, на котором проходило утверждение нового состава Правления Ассоциации», — рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе Агентства инвестиционного развития РТ.

НААИР — некоммерческая организация «Национальная Ассоциация агентств инвестиций и развития», созданная с целью объединения усилий региональных институтов развития (агентств инвестиций и корпораций развития), направленных на создание условий, способствующих повышению инвестиционной привлекательности и притоку инвестиций в субъекты Российской Федерации.

Напомним, Петербургский международный экономический форум — это ежегодное деловое российское мероприятие в экономической сфере, проводимое в Санкт-Петербурге с 1997 года и с 2005 года при участии Президента России. Мероприятие пройдет с 2 по 5 июня в Северной столице России.