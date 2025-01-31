Минуллина об инвестициях в Спасский район: «Третье место с конца? Уму непостижимо!»

Спасский район Татарстана приглашает инвесторов вкладывать деньги в развитие АПК и промышленности. Однако Талия Минуллина считает, что нужно носиться не с индустриальными идеями, а развивать туризм, ведь посмотреть Болгар приезжает огромный поток туристов. Как задержать людей в районе подольше, обсудили сегодня на «Муниципальном часе» в АИР РТ.





Фаргат Мухаметов: «Объем инвестиций за прошлый год составил 1,9 млрд рублей. По прогнозам, промышленными предприятиями будет отгружено продукции на 250 млн рублей»

Фото: предоставлено АИР РТ

«Готовы предоставить земельные участки и помещения»

По итогам 2024 года прогнозируется, что объем валового территориального продукта Спасского района составит 1 млрд 970 млн рублей, что на 7% больше, чем годом ранее. Причем 45% приходится на сельское хозяйство, заявил глава района Фаргат Мухаметов на «Муниципальном часе» в Агентстве инвестиционного развития республики.

По его словам, объем инвестиций за прошлый год составил 1,9 млрд рублей. По прогнозам, промышленными предприятиями будет отгружено продукции на 250 млн рублей. Оборот розничной торговли в 2024 году составил более 2,7 млрд рублей, что на 11% больше, чем годом ранее.

Фото: предоставлено АИР РТ

Мухаметов подчеркнул, что в районе есть хороший потенциал для развития сельского хозяйства и переработки сельхозпродукции, имеются пустующие здания с подведенными коммуникациями и промышленный парк, заполненность которого на сегодняшний день составляет всего 50%.

«У нас технические культуры занимают около 30% возделываемой земли. Для каждого инвестора мы готовы предоставить земельные участки и помещения, включенные в реестр имущества для передачи малому и среднему предпринимательству», – заявил глава района.

В районе есть хороший потенциал для развития сельского хозяйства и переработки сельхозпродукции Фото: © «Татар-информ»

Около миллиона туристов в год

Коренным изменением экономики района стало включение Болгарского историко-архитектурного музея-заповедника в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2014 году. С тех пор существенно возрос туристический поток – с 50 тыс. в 2010 году до более 900 тыс. в 2024-м.

«У нас в Татарстан в год приезжает около 4,3 млн туристов и почти 910 тыс. – в Болгар», – впечатлилась руководитель Агентства инвестиционного развития республики Талия Минуллина.

Фото: предоставлено АИР РТ

Глава района подчеркнул, что на одного жителя города приходится в среднем по 112 туристов. «Благодаря этому увеличилось количество предприятий общественного питания до 21. Одновременно мы можем накормить около 2 тыс. гостей», – добавил он.

Помимо этого, вырос и номерной фонд – с двух отелей на 102 места в 2010 году до десяти на 1,8 тыс. мест. Однако, по словам Мухаметова, номеров все равно не хватает, так как в среднем Болгар посещают около 3 тыс. человек ежедневно.

Талия Минуллина: «Спасский район занимает третье место с конца по внебюджетным инвестициям. С такими созданными шикарными объектами, при таком потоке туристов это уму непостижимо» Фото: предоставлено АИР РТ

«Не делаем те сервисы, которые бы оставили людей»

«Я делаю себе замечание. Это что такое? Спасский район занимает третье место с конца по внебюджетным инвестициям. С такими созданными шикарными объектами, при таком потоке туристов это уму непостижимо. Значит, мы недорабатываем там, где может быть очень много новых бизнесов», – заявила Минуллина, дослушав доклад.

По ее словам, внимания заслуживают такие области, как рыбоводство, переработка сельскохозяйственных продуктов, а также археология.

Фото: предоставлено АИР РТ

«Огромный туристический поток, который явно может оставаться на ночь. Тем более все объекты, которые там есть, за один день посмотреть невозможно: 14 объектов федерального и 36 республиканского значения, не говорю про объект ЮНЕСКО. Там не то что один день, там полгода можно находиться с удовольствием. А мы не делаем те сервисы, которые бы сподвигали оставаться людей», – заявила глава АИР РТ.

Она подчеркнула, что в районе слишком много внимания уделяют промышленности в то время, как огромные резервы скрываются именно в туристической отрасли.

«Мы все время говорим о промышленности. У нас многие районы Татарстана промышленные, и большая часть экономики республики на ней строится. Но не все же районы такие. Вот Спасский район не отличается развитой промышленностью, но какой здесь туризм и сельское хозяйство, которые можно дальше развивать, не обязательно постоянно с этой идеей промышленности идти», – считает Минуллина.

«Огромный туристический поток, который явно может оставаться на ночь. Тем более все объекты, которые там есть, за один день посмотреть невозможно» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Туристы в Болгаре должны оставаться на 2-3 дня

Курс у района абсолютно правильный, но чувствуется недооценка ресурса территории, заявил первый вице-президент «Опоры России», председатель Совета по инвестициям ФРИИ Азат Газизов.

«Вы указали, сколько дает сельское хозяйство, сколько промышленность и так далее. Я ждал, сколько же с туризма получили, а этого не было», – отметил он.

Газизов посоветовал главе района обратить пристальное внимание именно на увеличение времени пребывания туриста до 2-3 дней. По его словам, с аналогичной проблемой сталкивался Великий Новгород. Власти разработали стратегию и начали развивать соответствующую инфраструктуру.

Азат Газизов: «Курс у района абсолютно правильный, но чувствуется недооценка ресурса территории» Фото: предоставлено АИР РТ

«Сейчас там отремонтировали набережные, появились рестораны, отели и гостиницы. То есть получилось не кусками все менять, а подтягивать все части одновременно. Бизнесу нужен от руководства какой-то общий курс. Зачем изобретать велосипед, когда другие это уже сделали», – сказал он.

Фото: предоставлено АИР РТ

Выслушав пожелания и предложения, Мухаметов отметил, что в Спасском районе есть прекрасные места недалеко от Болгара, где можно построить глэмпинги или аналогичные места для отдыха. При этом он пообещал найти такие места, где можно будет строить, даже несмотря на соседство с объектом культурного наследия. Причем с подведенными инженерными сетями.

«Глэмпинги можно делать и без капитального строительства, что тоже снимет часть ограничений», – добавила к предложению главы района Минуллина.