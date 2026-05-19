Минуллина о мэппинг-шоу в Казанском Кремле: Это удовольствие не из дешевых

В дни «КазаньФорума», с 14 по 16 мая, в Казанском Кремле прошло мэппинг-шоу, зрителями которого стали 50 тыс. человек. Об этом рассказала глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина, отвечая на вопрос «Татар-информа» на брифинге в Кабмине РТ.

«По нашей оценке, порядка 50 тыс. зрителей смогли посмотреть. Хочу отметить, что там шло не только световое шоу для красоты. Был и звук. Устанавливали новостные сюжеты, например, про Кубок шеф-поваров. Разные были сообщения с полей форума», – сообщила она.

Минуллина добавила, что фото и видео с логотипами форума на мечети Кул Шариф попали в иностранные СМИ.

«Татар-информ» уточнил, нет ли возможности и идей сделать такое шоу не три вечера подряд, а дольше.

«Это удовольствие не очень дешевое, делать такое круглый год мы бы очень хотели, но нет пока такой возможности. Для нас было очень важно сделать мероприятие для населения в эту исламскую неделю, как мы ее называем», – ответила глава АИРа.

Она добавила, что для жителей и гостей Казани в дни форума бесплатно организовали два события – скачки на ипподроме и мэппинг-шоу. Также работала халяльная ярмарка в агропромпарке «Казань».

Масштабный мультимедийный проект новостной платформы Дзен прошел 14-16 мая 2026 года в Казани как часть XVII Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: КазаньФорум». На стенах Казанского кремля запустили новостную бегущую строку протяженностью 481 метр – от Безымянной до Спасской башни.

Бегущая строка транслировала актуальную информацию о ходе форума, ключевых событиях деловой программы, комментарии экспертов и новости площадки. Дополнительно представили видеомэппинг на мечети Кул Шариф. Проекционное шоу объединило визуальные образы, вдохновленные национальной культурой и историческим наследием республики.