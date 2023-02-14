«Вариант с бешеной ценой всегда есть»: участие в КazanForum будет в 40 раз дешевле ПМЭФ

Талия Минуллина: «Мы планируем в этом году, с учетом федерального статуса, участие первых лиц страны. И мы видим большой интерес со стороны исламских стран на самом высоком уровне»

Фото: prav.tatarstan.ru

Более 200 мероприятий планируется провести в рамках KazanForum

Международный экономический форум, который проходил в Казани 13 лет, в этом году получил статус федерального и новое наименование – «Россия — Исламский мир: KazanForum».

«Мы планируем в этом году, с учетом федерального статуса, участие первых лиц страны. И мы видим большой интерес со стороны исламских стран на самом высоком уровне», – сообщила сегодня на брифинге в Доме Правительства РТ руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.

Форум обещает быть масштабнее предыдущих и по количеству, и, как выразилась глава АИР, «по качеству участников». Всего планируется провести 200 мероприятий.

Основные даты проведения форума – 18-19 мая. В эти дни пройдут и деловые мероприятия, и выставка Russia Halal Market. Это будет своеобразный халяль-рынок на площади 20 тыс. квадратных метров, который откроет двери в Агропромпарке Казани. Местом проведения деловой программы KazanForum станет выставочный комплекс «Казань Экспо».

На 20 мая намечено шоу этнической моды. Планируется, что свои образы представят дизайнеры из исламских стран. Участники также смогут принять участие в празднике «Изге Болгар җыены» в честь принятия ислама Волжской Булгарией, который пройдет 21 мая в Болгаре.

На 20 мая намечено шоу этнической моды. Планируется, что свои образы представят дизайнеры из исламских стран Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Для нас это будет самой лучшей рекламой инвестиционного климата»

Деловая программа форума пополняется каждый день. Сейчас в ней 127 сессий. Будут обсуждаться вопросы международного сотрудничества, технологического суверенитета, финансов, туризма, молодежной политики, инвестиций, спорта, логистики, медицины, устойчивого развития.

Организаторы запланировали проведение межпарламентских слушаний в формате «Россия – Персидский залив». Планируется проведение двухсторонних форумов с Турцией, Египтом, Индонезией, Азербайджаном, Узбекистаном и Малайзией.

«Одна из сессий будет: “Россия – для стран ОИС”. Мы предложим варианты инвестиций в стране, коллеги готовятся что-то предложить для наших предприятий в странах исламского мира – во что можно инвестировать, на какие новые экспортные рынки выходить», – сообщила Минуллина.

Деловая программа форума пополняется каждый день. Сейчас в ней 127 сессий Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Еще одну сессию назвали «Мой инвестиционный успех в России». «Мы с командой придумали ее. Интересная сессия о том, как сегодня исламские инвесторы работают в России. Мы хотим показать инвесторов, которые пришли в Татарстан, Башкортостан, Дагестан и немусульманские регионы. Пожалуйста – Красноярский край, Свердловская область, Москва, Санкт-Петербург… Кто с каким бизнесом уже зашел, как инвесторы себя чувствуют в России. Для нас это будет самой лучшей рекламой инвестиционного климата, если коллеги скажут какие-то добрые слова о бизнес-ситуации в России», – считает глава АИР.

Планируется обсудить перспективы развития исламского банкинга в России. В них, как ожидается, примет участие Герман Греф. «Наверное, это одна из самых важных сессий, которую готовит Центробанк. Трек будет посвящен партнерскому финансированию в качестве альтернативы традиционным финансовым инструментам», – рассказала Минуллина.

Высокая активность участников форума ожидается в секторе нефтегазохимии

Готовятся договоры, контракты и соглашения для подписания. Есть как меморандумы, так и вполне конкретные контракты на поставку продукции.

«Наша первостепенная задача – создать условия для заключения этих соглашений для всех коллег из российских регионов. Мы будем думать над тем, как эффективно связать исламский мир с нашими регионами и предприятиями. Для этого сформировали специальную рабочую группу», – объяснила Минуллина.

Газинур Бакиров подчеркнул особую важность форума в 2023 году, когда Россия продолжает оставаться под внешним экономическим давлением недружественных стран Фото: prav.tatarstan.ru

Группа действует на базе «Татнефтехиминвест-холдинга», поскольку высокая активность участников форума ожидается в секторе нефтегазохимии.

Помощник Раиса Татарстана Газинур Бакиров подчеркнул особую важность форума в 2023 году, когда Россия продолжает оставаться под внешним экономическим давлением недружественных стран. «Существенно возрастает важность расширения взаимодействия нашей страны с мусульманскими странами. Руководство страны доверяет Татарстану эту важную миссию», – заявил он.

По его словам, Казань становится настоящей столицей сотрудничества России с государствами исламского мира.

«Мы ожидаем делегации со всего мира. Прежде всего, это участники из стран СНГ, государств Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Африки. Но мы не ограничены только странами исламского мира. У кого есть интерес к сотрудничеству с Россией – добро пожаловать, готовы обсудить перспективы нашего взаимодействия», – сказал Бакиров.

«В этом году мы хотим привезти священные реликвии пророка Мухаммеда»

«Радует, что это мероприятие вышло на федеральный уровень. Это показывает, что руководство страны готово к развитию отношений с исламским миром, а также к развитию концепции halal lifestyle внутри страны», – поделился мнением с журналистами муфтий Татарстана Камиль Самигуллин.

По его словам, каждый год форум показывает, что у зарубежных участников халяль-индустрии есть живой интерес к Татарстану и России, их истории, традициям и практикам.

Камиль Самигуллин напомнил, что в рамках «Изге Болгар җыены» ежегодно проходит большой съезд татарских религиозных деятелей Фото: prav.tatarstan.ru

Он также сообщил, что в 2023 году изюминкой «Изге Болгар җыены» станет выставка подлинных реликвий пророка Мухаммеда. Демонстрация священных предметов для участников события планируется 21 мая.

Муфтий напомнил, что в рамках «Изге Болгар җыены» ежегодно проходит большой съезд татарских религиозных деятелей. В прошлые годы на площадку события приезжали до 1,2 тыс. имамов со всей России и зарубежья.

«Мы думали, как украсить это собрание, которое пройдет 21 мая. В этом году мы хотим привезти священные реликвии пророка Мухаммеда. Это 11 предметов, выставим их только на один день, чтобы сохранить сакральность. Возможно, в последующие годы мы будем продолжать эту практику», – рассказал Самигуллин.

«Цена пакета для участника на форуме в Санкт-Петербурге – почти 1 млн рублей»

В этом году форум перешел под крыло Росконгресса. «Мы очень рады, что региональная команда Татарстана вырастила такое событие, которое сегодня можно выводить с легкостью на другой уровень <…> Мы видим, что площадка полезная, она работает на экономику не только Татарстана, но и всей страны. И сейчас мы понимаем, что это и Российская Федерация признает с учетом принятых решений», – поделилась Минуллина.

Бюджет мероприятия в этом году больше, чем был раньше, но руководитель АИР подчеркнула, что бюджетное финансирование не предусмотрено ­– ни федеральное, ни региональное. Деньги на организацию выделяют спонсоры.

После придания форуму федерального статуса KazanForum встал в одну линейку с Петербургским и Восточным экономическими форумами Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

После придания форуму федерального статуса KazanForum встал в одну линейку с Петербургским и Восточным экономическими форумами. Однако ценник для участников решено оставить прежним.

Минуллина заметила, что цена пакета для участника на форуме в Санкт-Петербурге – почти 1 млн рублей. «Если мы с вами хотим получать “экономику форума”, то вариант сделать вход с бешеной ценой всегда есть. Но мы от него отказываемся сознательно, понимая, что это приведет к тому, что мы потеряем основных наших участников, аудиторию, ради которой мы все это и делаем. И тогда какой это смысл?» – заметила Минуллина.

По ее мнению, важно расставить приоритеты: собрать деньги или принести экономике пользу. «Мы сегодня очень четко понимаем, что мы хотим, чтобы эта площадка была рабочей, полезной для наших предприятий и предпринимателей», – подчеркнула она.

В этом году стоимость участия будет на уровне прошлого года: стандартный пакет – 25 тыс. рублей, премиум – 50 тыс. рублей, использование 1 кв. метра выставки – 15 тыс. рублей.

«Это минимальная цена на федеральных мероприятиях, которая вообще может быть. У нас был разговор на федеральном уровне о том, что неплохо было бы поднять цену, но наш Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов отстоял то, что условия участия должны быть максимально доступными для наших предпринимателей. Иначе тогда какой смысл в этой площадке?» – вновь обратила внимание глава агентства.