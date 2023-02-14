Минуллина назвала самую привлекательную отрасль для иностранных инвестиций в Татарстане

Более 65% иностранных инвестиций поступает в обрабатывающую промышленность Татарстана. Это сектор, который наиболее привлекателен для частных вложений. Об этом сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина на заседании Комитета Госсовета Татарстана по экономике, инвестициям, предпринимательству в Казани.

«Иностранные инвестиции поступают в разные отрасли Татарстана, хоть их и немного. По статистике более 65% инвестиций поступает в обрабатывающую промышленность. Это сектор, который на сегодня наиболее привлекателен для частных капиталовложений. К примеру, производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах в Набережных Челнах», – сказала она.

Спикер отметила, что инвестиции китайской компании за девять месяцев 2022 года составили более 3 898 тыс. долларов США. На следующий год планируется увеличение объемов в два раза.