Минуллина назвала районы — лидеры Татарстана по инвестициям в основной капитал

11 районов Татарстана уже за девять месяцев 2022 года выполнили годовой план по привлеченным инвестициям в основной капитал из внебюджетных источников. При этом восемь районов такой план не выполнят. Об этом рассказала сегодня руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина на заседании комитета Госсовета Татарстана по экономике, инвестициям, предпринимательству в Казани.

В числе районов-лидеров Аксубаевский, Альметьевский, Бавлинский, Высокогорский, Заинский, Кайбицкий, Лаишевский, Лениногорский, Мензелинский, Новошешминский и Сабинский. Агрызский, Алексеевский, Апастовский, Атнинский, Буинский, Спасский, Тюлячинский и Чистопольский районы не выполнят годовые показатели.

«Есть разные причины для невыполнения показателей. Это заинтересованность первых лиц, активность команд на местах. Дело не только в льготах. К примеру, Чистопольский район – территория опережающего социально-экономического развития с федеральными налоговыми льготами, а они не могут выполнить установленный показатель», – отметила Минуллина.

Она добавила, что инвестиции в основной капитал Татарстана без учета бюджетных средств за девять месяцев 2022 года составили 451 млрд рублей. Прогноз на год в абсолютных цифрах составляет более 700 млрд внебюджетных инвестиций.