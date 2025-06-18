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Экономика 18 июня 2025 11:38

Талия Минуллина рассказала о росте спроса на контейнерные перевозки из Татарстана в Китай

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Глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина рассказала «Татар-информу» на ПМЭФ-2025, как идут контейнерные перевозки в Китай с терминала «Один пояс, один путь».

«Очень хорошо идет. Контейнеры наполняются. Спрос очень большой», – ответила Минуллина.

В целом наблюдается тенденция, связанная с ростом спроса на железнодорожные перевозки, как пассажирские, так и грузовые, заявила она. По ее мнению, это связано с развитием электронной торговли и тем, что санкционные западные товары пока сложно полностью импортозаместить. Из-за этого очевиден поворот на Восток.

Минуллина рассказала о сотрудничестве Татарстана и Китая на круглом столе «Регионы и экономические зоны: новые горизонты российско-китайского сотрудничества».

«Мы создали логистический комплекс имени Дэн Сяопина, ориентированный на Китай. Он находится вблизи ОЭЗ "Алабуга"», – сообщила она участникам встречи.

Первый экспортный поезд в Китай с терминала «Один пояс, один путь» отправлен в октябре 2024 года. Это часть логистического комплекса, который реализует ОЭЗ «Алабуга» в Тукаевском районе Татарстана.

#ПМЭФ #Талия Минуллина
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