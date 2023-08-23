Минуллина: Инвестиции в экономику Татарстана из регионов России выросли втрое

Инвестиции в экономику Татарстана из других регионов России выросли в три раза. Об этом сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина на встрече руководителей промышленных предприятий с представителями министерств и ведомств.

«По моим ожиданиям, у нас должны были быть или стагнация, или падение, но оказалось всё ровно наоборот. Мы приросли в три раза по инвестициям из субъектов Российской Федерации», — заявила Минуллина.

Она отметила, что такая ситуация возникла из-за ухода западных производителей. В результате произошел приход отечественных производителей в те ниши, которые занимали ушедшие компании.

«Инвестиционная ситуация, конечно, сложная, но мы видим рост почти по всем показателям, кроме иностранных инвестиций. Те иностранные компании, которые сейчас заходят, чаще всего — из азиатских стран. Очень много Китая и Турции», — добавила руководитель АИР.

По словам Минуллиной, у предпринимателей еще есть время, чтобы занять свободные пока ниши, но через год-два российские и зарубежные производители полностью заместят ушедшие фирмы.