Минуллина: «Главная цель KazanForum — связать исламский мир с нашими предприятиями»

Основной задачей предстоящего в мае международного форума KazanForum станет создание работающих связей между участниками события и реальным сектором экономики – предприятиями, компаниями, производствами. Другой важный аспект – работа над заключением конкретных соглашений и контрактов. Об этом на брифинге с журналистами сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана (АИР РТ) Талия Минуллина.

«Мы готовим договоры, контракты и соглашения для подписания. Есть как меморандумы, так и вполне конкретные контракты на поставку продукции. Наша первостепенная задача – создать условия для заключения этих соглашений для всех коллег из российских регионов. Мы будем думать над тем, как эффективно связать исламский мир с нашими регионами и предприятиями. Для этого сформировали специальную рабочую группу», – объяснила Минуллина.

Она добавила, что группа действует на базе «Татнефтехиминвест-холдинга», поскольку высокая активность участников форума ожидается в секторе нефтегазохимии.

«Активное участие в рабочей группе принимают коллеги из Духовного управления мусульман (ДУМ РТ). Они делают экспертизу всех проектов, которые будут представлены на выставке. Мы не просто предоставляем площади под выставку, но и проверяем контент. Важно, чтобы все было по стандартам шариата», – подчеркнула глава АИР РТ.

По ее словам, отдельная подготовительная работа сейчас ведется и с представителями компаний. Главный упор делается на практические результаты их участия в KazanForum.

«Понятно, что мы хотим продвинуть наши предприятия. Мы провели ряд совещаний с промышленными кластерами и деловыми объединениями. Настраиваем предприятия на то, чтобы они приходили с конкретными предложениями: в каких странах, по каким ценам и в какие сроки это может быть организовано», – заключила Талия Минуллина.

