Минуллина: Центр традиционной индийской медицины может открыться в РТ через 2-3 года

Талия Минуллина

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В течение ближайших двух-трех лет в Татарстане может открыться российско-индийский центр здоровья. Об этом рассказала руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина, передает ТАСС.

«Сейчас будем приземлять индийский центр [здоровья]. Я думаю, через два-три года мы уже сможем с вами туда сходить», – поделилась планами глава АИР.

При этом Минуллина уточнила, что местом размещения курорта, где отдыхающим будут предлагать традиционные индийские медицинские практики, могут выбрать Зеленодольск. Изначально проект предполагалось реализовать в Казани.

С предложением создать подобный центр к Раису Татарстана Рустаму Минниханову на деловом завтраке форума «TIME: Россия – Индия. Взаимная эффективность» в октябре прошлого года обратился секретарь индийского Министерства AYUSH (ведомство аюрведы, йоги, натуропатии, унани, сиддха и гомеопатии отвечает за пропаганду и развитие традиционных индийских практик – прим. Т-и) Раджеш Кумар Котеча.

«В Индии много предпринимателей, заинтересованных в том, чтобы зайти на местный рынок. Они могли бы создать центр здоровья в Казани. Это замечательная инициатива – целый курорт со SPA-центром, он может стать прекрасным примером российско-индийского проекта», – сказал тогда индийский правительственный чиновник.