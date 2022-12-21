Минниханов: Мы должны помочь татарстанскому бизнесу выйти за пределы республики

В Татарстане хорошо развита деловая инфраструктура. ТОСЭР, ОЭЗ и промышленные площадки республики дают доходы, сопоставимые продукции некоторых регионов. Поэтому крайне важно дать им возможность выйти за пределы РТ, отметил на заседании Клуба инвесторов Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Есть целая инфраструктура, которая дает 10% объемов промышленной продукции, которая производится республике. В абсолютных цифрах это уровень производимой продукции многих регионов. Это надо ценить», – сказал он.

Рустам Минниханов подчеркнул, что республиканский бизнес должен выходить на мировой уровень. «Многие бизнесы должны выходить за пределы республики. Мы должны им помогать. Это наши бизнесы, они связаны с нами», – отметил Президент Татарстана.

Высокий уровень развития РТ доказывают и показатели по инвестициям. Только в текущем году, несмотря на сложные экономические условия, частные инвестиции в Татарстан из других субъектов России выросли в три раза, подчеркнула глава Агенства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

«В текущей экономической ситуации падение экономики выглядело бы оправданно. Однако по основным макроэкономическим показателям республика демонстрирует стабильно и рост в 2022 году. Наши инвесторы сумели обеспечить бесперебойную работу предприятий, оказали помощь мобилизованным сотрудникам.

По ее словам, ряд компаний Татарстана расширили производства и реализовали новые проекты. «Общим итогом мы видим рост инвестиций в основной капитал. Частные инвестиции из других субъектов России возросли в три раза», – сказала она.

Однако заходя в новый регион, инвестор может столкнуться с проблемой дефицита кадров. Как они выходят из подобных ситуаций, поделился генеральный директор компании «Натуральное здоровье» Сергей Патраков рассказал.

«Когда мы ищем сотрудников, мы оплачиваем абонемент, заходим в базу и ищем нового сотрудника. Мы понимаем, что база закончится за неделю. Но при этом у нас есть студенты, которые учатся. Это тоже проблема. Как мы можем решить эту проблему? – задался вопросом он. – На самом деле, все просто. У нас есть образовательные учреждения, где мы знаем всех студентов. У нас есть компании, которые тоже работают в Татарстане. Так я подумал, было бы прекрасно если бы у нас появился информационный сервис, где были зарегистрованы компании и студенты от момента поступления».

По его словам, основная задача сотрудника – соотвествие требованиям предприятия. «Мы должны понимать, какие знания дают студенту, чтобы потом его не переобучали. Таким образом, и мы, и вузы увидят реальную картину спроса на профессию и открытую базу молодых специалистов», – поделился он.

Также Патраков предложил покупать у вузов архивы изобретений. «Докторские и кандидатские работы уходят в архив университета и не реализуются как коммерческие. Но это можно сделать. Это позволит напрямую работать с вузами. Мы готовы покупать изобретения», – сказал он.

Клуб инвесторов Татарстана – это совещательный орган при Агентстве инвестиционного развития республики.