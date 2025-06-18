news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 18 июня 2025 13:14

Запись на вывозные рейсы из Израиля открыли для туристов

Читайте нас в
Телеграм

Министерство туризма Израиля открыло возможность регистрации на вывозные рейсы для иностранных граждан, находящихся в стране. По официальным данным, в Израиле сейчас пребывает около 38 тысяч туристов из разных стран. Об этом сообщает ТАСС.

«В настоящее время в Израиле находятся около 38 тыс. туристов из разных стран мира, - говорится в сообщении. - Министерство туризма Израиля под руководством министра туризма Хаима Каца открыло запись на вывозные рейсы для туристов, желающих выехать из страны».

Кроме того, как сообщается, остаются доступными альтернативные маршруты для выезда:

«Все сухопутные пограничные переходы в Иорданию и Египет открыты и некоторые туристы пользуются этими маршрутами для выезда».

#Израиль #туристы
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
В Минцифры РТ объяснили причину перебоев с мобильным интернетом в Татарстане

В Минцифры РТ объяснили причину перебоев с мобильным интернетом в Татарстане

17 июня 2025
Досрочный выход на пенсию: при каких условиях это могут сделать люди с инвалидностью

Досрочный выход на пенсию: при каких условиях это могут сделать люди с инвалидностью

17 июня 2025