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Общество 22 мая 2023 06:21

Минтруду предложили ввести 6-дневную рабочую неделю в России

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Из-за санкций и усилившейся нагрузки на бизнес в России необходимо увеличить продолжительность рабочей недели. С таким предложением к Минтруду обратилась Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти», сообщают «Известия».

По мнению авторов инициативы, 6-дневная рабочая неделя поспособствует повышению прочности российской экономики, технологическому и промышленному прорыву, укреплению технологического суверенитета страны — то есть достижению тех задач, которые поставил Президент РФ Владимир Путин.

«Благодаря четким действиям правительства и Центробанка экономика и национальная валюта России не только выдержали нанесенный удар, но и продемонстрировали стрессоустойчивость. Тем не менее в настоящее время потребность нашей финансово-экономической системы в дополнительных инвестициях сохраняется», — отмечается в обращении ассоциации.

#рабочая неделя #минтруд рф
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