Минтруду предложили ввести 6-дневную рабочую неделю в России

Из-за санкций и усилившейся нагрузки на бизнес в России необходимо увеличить продолжительность рабочей недели. С таким предложением к Минтруду обратилась Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти», сообщают «Известия».

По мнению авторов инициативы, 6-дневная рабочая неделя поспособствует повышению прочности российской экономики, технологическому и промышленному прорыву, укреплению технологического суверенитета страны — то есть достижению тех задач, которые поставил Президент РФ Владимир Путин.

«Благодаря четким действиям правительства и Центробанка экономика и национальная валюта России не только выдержали нанесенный удар, но и продемонстрировали стрессоустойчивость. Тем не менее в настоящее время потребность нашей финансово-экономической системы в дополнительных инвестициях сохраняется», — отмечается в обращении ассоциации.