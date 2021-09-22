Минтруду поручили доработать план по выявлению теневой занятости россиян

Министерство труда РФ представило проект плана для выявления теневой занятости людей в регионах, который был разработан в рамках поручения Президента РФ Владимира Путина, сообщает ТАСС.

«Минтруду поручено доработать план мероприятий, в том числе с учетом предложений членов рабочей группы, и обеспечить его согласование с полномочными представителями президента России в федеральных округах, заинтересованными ведомствами, государственными внебюджетными фондами и организациями», — говорится в сообщении секретариата вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

В рамках заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда также обсудили ситуацию на рынке труда в регионах и необходимые меры по восстановлению численности работающего населения до показателя, который фиксировался до пандемии коронавируса.

В частности, о состоянии региональных рынков труда рассказали руководители Удмуртской Республики, Забайкальского и Краснодарского краев.

По итогам докладов, в секритариате Голиковой отмечают, что целевой показатель по восстановлению численности занятого населения 23,7 тыс. человек в Забайкалье достигнут на 99,4%, но отмечается существенный миграционный отток населения. В Краснодарском крае цель достигнута на 98%, однако в апреле 2021 года показатель составлял 100,5%, что говорит об отрицательной динамике.

Что касается Удмуртской Республики, здесь целевой показатель по восстановлению занятости населения 32,5 тыс. человек сегодня достигнут на 98,9%, но в регионе также наблюдается миграционная убыль населения.