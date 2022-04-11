Минтрудсоцзащиты: В Татарстане имеется более 56 тыс. вакансий

В Татарстане сохраняется высокий уровень занятости населения и низкий уровень безработицы. На данный момент в республике имеется более 56 тыс. вакансий. Об этом сообщила заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Наталья Бутаева на заседании Комитета Госсовета Татарстана по социальной политике.

«Уровень регистрируемой безработицы составляет 0,51%, при этом в целом по России — 1,1%. Ситуация на рынке труда у нас достаточно стабильная. Численность зарегистрированных безработных на 7 апреля составила 10 тыс. 272 человека», — сказала докладчик.

По словам Бутаевой, на 1 января этого года доля работающего населения в Татарстане составила 1 млн 977,6 тыс. человек.

«В прошлом году обеспечили выполнение задачи, поставленной Президентом России Владимиром Путиным, по восстановлению численности занятого населения до допандемийного уровня 2019 года. На 1 января прошлого года доля работающего населения в республике достигла 1 млн 957 тыс. человек», — отметила она.

Замминистра труда, занятости и социальной защиты подчеркнула, что с 1 января 2022 года минимальный размер оплаты труда вырос на 8,6% и составил 13 890 рублей. Кроме того, в республике устанавливается более высокий уровень минимальной оплаты труда для работников внебюджетной сферы в размере 16,7 тыс. рублей.