Минтруд: за год среднемесячные зарплаты в Татарстане выросли на 17 %

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За январь — июль этого года среднемесячная заработная плата по Татарстану составила 58,5 тыс. рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 17,2%. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Минтруда РТ.

Отмечается, что по сравнению с началом 2023 года среднемесячная заработная плата в регионе выросла на 9,1%.

Сегодня на портале «Работа в России» опубликовано 2,4 тыс. вакансий для водителей со средней зарплатой в 38 тыс. рублей в месяц, 2,2 тыс. вакансий для монтажников (57 тыс. рублей), 1,6 тыс. вакансий для инженеров (36 тыс.). Также немало предложений для поваров, которым предлагают 24 тыс. рублей в месяц, врачей (около 32 тыс.), газосварщиков (67 тыс.) и монтажников (70 тыс.).

На самый высокий заработок могут рассчитывать работники отрасли добычи полезных ископаемых (от 93 тыс. рублей в месяц), информатизации и связи (90 тыс.), финансовой и страховой деятельности (84 тыс.), обеспечения электроэнергией, газом и паром, а также кондиционирования воздуха (77 тыс.).