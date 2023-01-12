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Общество
12 января 2023  15:05
Наталья Рыбакова

Минтруд: За десять лет число многодетных семей в Татарстане выросло на 70%

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Благодаря различным мерам социальной поддержки за десять лет число многодетных семей в Татарстане увеличилось на 70%. Об этом сообщила сегодня министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова на итоговом заседании коллегии ведомства.

«Благодаря мерам социальной поддержки многодетных семей, а также семей, находящихся в социально опасном положении, одиноких родителей, семей, проживающих на селе, в республике наблюдается рост рождений третьих и последующих детей на 1-2% ежегодно. За десять лет число многодетных семей выросло на 70%», — проинформировала министр.

Для повышения авторитета семьи и престижа родительского труда в прошлом году в Татарстане была учреждена новая государственная награда — медаль «Родительская доблесть» для семей, которые воспитывают или воспитали семерых и более детей. Медалью в 2022 году были награждены девять родителей, отметила глава Минтруда.

#многодетные семьи #Эльмира Зарипова
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