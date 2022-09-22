Минтруд внесет в Госдуму законопроект об увеличении МРОТ до 16,2 тыс. рублей

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 2023 год Минтруд РФ предложил увеличить до 16 242 рублей, а прожиточный минимум (ПМ) – до 14 375 рублей. Увеличение прожиточного минимума позволит увеличить ежемесячные выплаты для 15 млн граждан – семей с детьми, пенсионеров, беременных женщин, подчеркнули в ведомстве.

Соответствующие законопроекты уже были поддержаны на заседании правительства, вскоре их внесут в Госдуму в составе бюджетного пакета, сообщила пресс-служба министерства.

Размер прожиточного минимума используется при оценке нуждаемости. Кроме того, от него зависят размеры социальных выплат. С повышением этой величины увеличиваются размеры выплат для нуждающихся семей с детьми, социального контракта по ряду направлений, а также федеральной и региональной социальных доплат к пенсиям, напомнили в ведомстве.

Напомним, с 1 июня в России на 10% увеличились прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда по указу Президента РФ Владимира Путина. Также с июня в РФ проиндексировали пенсии неработающих россиян на 10%.