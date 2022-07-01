Минтруд: В Татарстане нужны специалисты по информационным технологиям, химии и энергетике

Работодателями Татарстана востребованы специалисты в сфере информационных технологий, химии и энергетики. Об этом заявила начальник отдела профессиональной подготовки кадров Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ Софья Тонконог на родительском собрании «Кем быть? Право выбора за ребенком».

«Наиболее востребованы у работодателей специалисты со средним профобразованием и высшим образованием в сфере информационных систем, обработки и защиты информации, химии, химического производства и энергетики. В этих отраслях гарантированно будет трудоустройство с высокими зарплатами, и не важно, какого уровня образование у выпускника», — сказала спикер.

Тонконог отметила, что ежегодно проводится опрос работодателей, чтобы выяснить, выпускники какого уровня образования и каких специальностей им нужны. «Ответ работодателей в 2022 году — ежегодно нужно, на перспективу в семь лет, чтобы приходили на рабочие места от 23 тыс. до 27 тыс. выпускников», — уточнила она.

Представитель Минтрудсоцзащиты добавила, что для всех выпускников школ Татарстана есть рабочие места и даже выбор из двух рабочих мест.

«Но наибольшая потребность у работодателей именно в работниках со средним профессиональным образованием. И здесь идет рост. Если на 2023 год нужно было 10 тыс. работников со средним профессиональным образованием, то на 2027-й — уже 18 тыс. человек», — продолжила она.

По словам спикера, в части востребованности специалистов с высшим образованием наблюдается стабильность в запросе работодателей.

«Ежегодно в среднем нужно 4500–5600 выпускников с высшим образованием. Причем на 2023 год эта цифра больше, 5600, чем на 2029 год — 3800», — констатировала представитель Минтруда.

Тонконог подчеркнула, что у работодателей большим спросом пользуются монтажники, наладчики, контролеры технологических станков и оборудования, в первую очередь — в машиностроении, химии и энергетике. «Это касается выпускников со средним специальным образованием. Это потребности экономики Татарстана. Это якорные и передовые отрасли в республике. По ним всегда будет спрос на рабочую силу и эффективное трудоустройство с хорошей зарплатой», — пояснила она.

Кроме того, спикер заметила, что за последние годы произошел «взрывной рост» востребованности специалистов сферы цифровизации. Так, например, в 2003 году требовалось 300 мастеров по обработке цифровой информации, а в 2009 году — уже 1,4 тыс. таких работников.