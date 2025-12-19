Минтруд: В РТ в полтора раза вырастет число ветеранов труда, получающих соцподдержку

Министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова

Фото: © «Татар-информ»

Ветеранам труда Татарстана со среднемесячным доходом менее 20 тыс. рублей положена ежемесячная выплата в размере 630 рублей, а также 50-процентные субсидии на расходы по ЖКУ, по телефонной связи, по проезду на водном и ж/д транспорте пригородного назначения. Об этом напомнила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Мы все с вами знаем, что каждый четвертый житель Республики Татарстана – это человек старшего возраста. Конечно, это наше достояние и богатство», – сказала Зарипова.

Трудовым ветеранам также положены бесплатные зубо- и слухопротезирование, право приобретения социального проездного билета.

Почетный статус ветерана труда присваивается при наличии соответствующих наград и трудового (страхового) стажа или выслуги лет (25 лет для мужчин и 20 лет для женщин).

Ветеранам труда, которым меры социальной поддержки были назначены до 1 января 2016 года, они предоставляются без учета уровня их дохода.

С 1 января 2026 года повышается пороговая величина среднемесячного дохода ветерана труда, используемого для назначения мер социальной поддержки, – с 20 тыс. до 23 тыс. рублей.

После увеличения порога число получателей этих льгот в Татарстане увеличится почти в полтора раза: с 124 тыс. пенсионеров до более чем 184 тыс.

На обеспечение данных льгот выделяется 2,8 млрд рублей в год. С 1 января эта сумма увеличится на 1,5 млрд рублей.