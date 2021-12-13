Минтруд: В октябре в России выявлен самый низкий уровень безработицы за последние годы

В России уровень безработицы в октябре снизился до 4,3% — это один из самых низких показателей за последние годы. Об этом заявила замминистра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова на пресс-конференции «Развитие национальной системы квалификаций: итоги года».

«Уровень безработицы, по данным Росстата, за октябрь текущего года составил 4,3%. Можно сказать, что это практически за последние годы самый низкий показатель по безработице», — доложила замглавы министерства.

Всего количество занятых в стране составляет на сегодня 72,3 млн человек. По словам Мухтияровой, был достигнут и перевыполнен почти на 400 тыс. занятых показатель, установленный Президентом России Владимиром Путиным.

Согласно данным Росстата, численность безработных в стране в 2020 году составила около 4,321 млн человек, что было на 24,7% выше показателя 2019-го, передает ТАСС.