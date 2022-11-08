Минтруд: В 2022 году естественная убыль населения в Татарстане сократилась на 30%

За год показатель естественной убыли населения в Татарстане сократился на 30%. Однако смертность в регионе все еще превышает рождаемость. Такие данные озвучила заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Наталья Бутаева в «Татар-информ».

«У нас наблюдалось значительное сокращение убыли населения, с 2011 года мы констатировали, что в республике обеспечен естественный прирост, который в 2015 году достиг 10 тыс. человек. К сожалению, с 2017 года в Татарстане, как и во всех субъектах страны, рождаемость находится под влиянием негативных факторов. Сказывается „провал“ 90-х годов, увеличение возраста женщин, рожающих детей, их желание заниматься карьерой. Численность населения как по России, так и в Татарстане имеет отрицательную тенденцию», — сказала она.

Так, за январь-август в Татарстане родилось 24 тыс. человек, а умерли 30 тыс., естественная убыль населения составила 6 тыс. человек. За аналогичный период прошлого года убыль населения составляла почти 9 тыс. человек.

«Таким образом, за год показатель сократился на 30%», — отметила Бутаева.

Причиной высокой смертности в прошлом году послужила пандемия Covid-19. Однако ситуация в этом году более радужная.

«Планируем в ближайшие годы выйти к положительным цифрам. Что для этого делается? Каждый второй рубль в республике по линии Минтруда РТ направлен на меры соцподдержки семей с детьми», — отметила Бутаева.

В 2022 году общий объем затрат на меры соцподдержки семей с детьми по линии Минтруда РТ составил 16,5 млрд, в том числе 7,9 млрд было направлено из федерального бюджета. Республика в копилку решения проблем материнства и детства внесла 8,6 млрд, по сравнению с 2021 годом рост составил 32%.