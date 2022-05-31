Минтруд утвердил условия труда, при которых за вредность выдают молоко и другие продукты

В России утвержден список вредных производственных факторов, при наличии которых сотрудникам предприятий выдают молоко и другие равноценные продукты. Соответствующий приказ Минтруда появился на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Документ прошел согласование с Минздравом России и Роспотребнадзором.

«Утвердить <...> перечень вредных производственных факторов на рабочих местах с вредными условиями труда, при наличии которых занятым на таких рабочих местах работникам выдаются бесплатно по установленным нормам молоко», — отмечается в приказе.

Согласно ему, вредными производственными факторами были признаны химический (неорганические соединения, металлы), биологический (микроорганизмы-продуценты) и физический (ионизирующее излучение).

Работники таких предприятий будут получать и употреблять молоко либо другие продукты в буфетах, столовых и иных местах, которые соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. Нормой молока является половина литра, при этом объем не зависит от продолжительности смены сотрудника.

Перечень начнет действовать с сентября 2022 по сентябрь 2028 года.