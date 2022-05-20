Минтруд утвердил список профессий для альтернативной службы на 2022 год

Перечень профессий для прохождения альтернативной гражданской службы в 2022 году утвердило Министерство труда и социальной защиты России. В список, опубликованный на портале правовой информации, попали 126 позиций.

«Утвердить: перечень видов работ, профессий, должностей, на которых могут быть заняты граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу», - говорится в документе.

Ранее сообщалось, что перечень 2022 года пополнился 30 должностями служащих, в том числе позициями агрохимика, артиста оркестра духового, народных инструментов, эстрадно-симфонического, воспитателя общежития, врача-кардиоревматолога, врача-педиатра, звукорежиссера, зубного врача, концертмейстера, эпидемиолога и другими.

Помимо этого, добавились 11 профессий рабочих: курьер, мойщик-уборщик подвижного состава, обувщик по ремонту обуви, оператор котельной, пожарный, помощник воспитателя, рабочий по благоустройству населенных пунктов, разнорабочий, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, стеклопротирщик, столяр.