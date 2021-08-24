Минтруд утвердил порядок информирования граждан о сумме будущей пенсии

Министерство юстиции зарегистрировало приказ, который подписал министр труда и социальной защиты Антон Котяков «Об утверждении порядка и формы предоставления сведений о предполагаемом размере страховой пенсии по старости». Об этом пишет «Российская газета».

В приказе говорится, что данные о сумме пенсионных накоплений будут предоставляться застрахованным и не получающим пенсионные выплаты женщинам, которые достигли 40 лет, а мужчинам — в 45 лет. Сведения должны предоставляться раз в 3 года.

Застрахованным гражданам, которые не зарегистрированы в единой системе идентификации и аутентификации, данные будут предоставляться по их запросу в письменной форме.

Приказ вступит в силу с 1 января 2022 года.