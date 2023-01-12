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Общество
12 января 2023  14:44
Наталья Рыбакова

Минтруд: уровень занятости в Татарстане выше, чем в ПФО и в среднем по России

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Уровень занятости населения Татарстана составляет 62,8%, по России данный показатель составляет 60%, в ПФО – 59,5%. Такие данные стали известны сегодня на итоговой коллегии Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ, которая открылась в Казани. 

«В 2022 году Татарстан оперативно реагировал на изменения на рынке труда. Уровень занятости в республике выше, чем по стране и в среднем в Приволжском Федеральном округе», — проинформировала министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

Благодаря дополнительным мероприятиям по снижению напряженности на рынке труда удалось организовать общественные работы для 1,2 тыс. безработных, временные работы поддержали доходы почти 18 тыс. семей.

732 предприятия региона, трудоустроившие 1,6 тыс. специалистов в возрасте до 30 лет, получили субсидии из федерального бюджета. Еще 12,5 тыс. татарстанцев, в том числе около 4,5 тыс. безработных людей, обучились по востребованным на рынке труда специальностям.

Согласно данным Зариповой, предприятия региона активно размещают вакансии на платформе «Работа в России». В Татарстане ведется работа по поддержанию доходов граждан путем развития новых форм занятости. В рамках национального проекта «Демография» более 2,5 тыс. человек прошли обучение работе на маркетплейсах. В результате большинство из них открыли свое дело.

#занятость #занятость населения
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