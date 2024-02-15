Минтруд Татарстана: Женщины чаще стали рожать первенцев в 28 лет

Жительницы Татарстана сейчас чаще принимают решение о рождении первого ребенка в 28 лет. При этом еще шесть-семь лет назад женщины обычно рожали первенцев в 26 лет. Об этом сообщила сегодня министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова в прямом эфире программы #ТатарстанОнлайн.

«Это нас настораживает. Поэтому мы принимаем меры, в республике реализуются государственные меры поддержки», — сказала она.

Спикер отметила, что Минтруд Татарстана каждый второй рубль направляет на поддержку семей с детьми. Это многодетные семьи, семьи, где воспитываются дети с ограниченными возможностями, приемные дети.

«Многолюдным семьям компенсируется 30% на оптах ЖКУ, есть выплаты на проезд и лекарства. Если в семье рождается тройня, то она получает единовременную выплату и ежемесячную выплату до полутора лет», — добавила министр.