Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минтруд Татарстана: Женщины чаще стали рожать первенцев в 28 лет
Жительницы Татарстана сейчас чаще принимают решение о рождении первого ребенка в 28 лет. При этом еще шесть-семь лет назад женщины обычно рожали первенцев в 26 лет. Об этом сообщила сегодня министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова в прямом эфире программы #ТатарстанОнлайн.
«Это нас настораживает. Поэтому мы принимаем меры, в республике реализуются государственные меры поддержки», — сказала она.
Спикер отметила, что Минтруд Татарстана каждый второй рубль направляет на поддержку семей с детьми. Это многодетные семьи, семьи, где воспитываются дети с ограниченными возможностями, приемные дети.
«Многолюдным семьям компенсируется 30% на оптах ЖКУ, есть выплаты на проезд и лекарства. Если в семье рождается тройня, то она получает единовременную выплату и ежемесячную выплату до полутора лет», — добавила министр.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»