Минтруд Татарстана в начале 2023 года зафиксировал исторический минимум безработных

В настоящее время число официально зарегистрированных безработных в Татарстане составляет чуть более 7 тыс. человек. Это на 3 тыс. меньше, чем годом ранее, и в 11 раз меньше по сравнению с сентябрем 2020 года. Об этом «Татар-информу» сообщила заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Клара Тазетдинова.

«В центрах занятости зарегистрировано на сегодняшний день более 7 тыс. человек. Уровень регистрируемой безработицы находится на историческом минимуме и составляет 0,37% от численности рабочей силы в Татарстане. Исторический максимум был в сентябре 2020 года, когда в республике было зарегистрировано почти 80 тыс. безработных. С осени 2020 года мы имеем устойчивую тенденцию к снижению численности безработных. В начале прошлого года данный показатель составлял 10 тыс. человек», – проинформировала она.

Согласно данным спикера, ситуация на рынке труда в Татарстане на протяжении последних шести месяцев имеет тенденцию к снижению численности зарегистрированных безработных и росту занятости населения. На сегодняшний день в экономике занято более 1,9 млн человек. Около 46 тыс. человек относятся к числу безработных по методологии Международной организации труда (МОТ). Они не зарегистрированы в качестве безработных, но при опросе говорят, что не имеют работы и хотели бы ее найти.