Минтруд Татарстана в Год семьи напомнил, на что можно потратить маткапитал

Большинство семей Татарстана тратит материнский (семейный) капитал на улучшение жилищных условий. Также средства господдержки направляют на образование детей и на накопительную часть пенсии мамы. Об этом сообщила сегодня министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова в прямом эфире программы #ТатарстанОнлайн.

«С этого года можно направить средства на накопительную часть (пенсии) папы. Также возможно направление средств материнского капитала на единовременную выплату или приобретение технических средств реабилитации, если в семье есть ребенок с инвалидностью. Откладывание средств для этой семьи не столь важно, как в моменте купить коляску с электроприводом, на которой, допустим, ребенок ездит в школу», — сказала она.

Спикер напомнила, что программа материнского (семейного) капитала действует с 2007 года. Размер маткапитала проиндексирован и составляет в этом году 630 тыс. рублей при рождении после 1 января 2020 года первого ребенка в семье и 833 тыс. рублей — при рождении второго или обоих детей.