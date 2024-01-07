Минтруд Татарстана в 2023 году перевыполнил план по нацпроекту «Демография»

По итогам 2023 года в Татарстане частично перевыполнены планы по реализации мероприятий региональных составляющих федеральных проектов «Старшее поколение» и «Содействие занятости» национального проекта «Демография». Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

В частности, за минувший год по федеральному проекту «Старшее поколение» 61,2 тыс. сельских жителей старше 65 лет были доставлены в медицинские организации при плане в 58,5 тыс. человек. В том числе 45,2 тыс. таких жителей прошли диспансеризацию и профилактические осмотры при плане в 32,9 тыс. человек. Это 26,4% от общего числа лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности региона.

В рамках создания системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в 45 муниципалитетах республики социальными услугами оказались охвачены 5,1% от общего числа лиц старше трудоспособного возраста при плане в 5,1%. Долговременный уход получали 6,1 тыс. человек — 32% от общего количества нуждающихся в нем татарстанцев при плане в 32%.

Кроме того, в комплексных центрах социального обслуживания населения создано 45 «Школ ухода», где прошли обучение 2,7 тыс. родственников нуждающихся в уходе людей. Услугами сиделки оказались обеспечены 420 человек. Работали 48 отделений (групп) дневного пребывания для пожилых и инвалидов, которые посещали 1,1 тыс. человек.

В Татарстане созданы 33 приемные семьи для пожилых граждан и инвалидов. Оборудованы 27 пунктов проката технических средств реабилитации на базе комплексных центров социального обслуживания населения. На это потрачено 87,35 млн рублей: 70,75 млн из федерального бюджета и 16,59 млн из республиканского.

В свою очередь по федеральному проекту «Содействие занятости» обучение и дополнительное профессиональное образование за счет средств бюджета РФ в 2023 году прошли более 8,3 тыс. жителей республики при плане в 6,9 тыс. человек. Трудоустроены после обучения 76% при плане в 75%.

Среди прошедших переобучение — 3,4 тыс. безработных и работников, находящихся под риском увольнения граждан предпенсионного возраста и лиц старше 50 лет, 4,8 тыс. женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет и женщин, не состоящих в трудовых отношениях и имеющих детей младше семи лет. А также 140 представителей отдельных групп молодежи (лиц в возрасте до 35 лет включительно) и остальных категорий граждан.

Была организована временная занятость 1,7 тыс. работников, находящихся под риском увольнения, на 21 предприятии при плане в 1,6 тыс. человек. В течение года на общественных работах в 66 организациях оказались заняты 636 безработных при плане в 520 человек.

Помимо прочего, проведено профессиональное обучение 1,3 тыс. работников на девяти предприятиях оборонно-промышленного комплекса при плане в 857 человек. Было направлено 188,6 млн рублей (186,7 млн из бюджета РФ и 1,9 млн из бюджета РТ), отмечают в министерстве.

Национальные проекты в своем нынешнем виде реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.