Минтруд Татарстана спрогнозировал рост числа занятых в сфере услуг

К 2029 году уровень занятости в Татарстане вырастет на 49 тыс. человек и составит 2 млн 89 тыс. человек. Такой прогноз сделала сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Клара Тазетдинова.

«Ожидается наибольший прирост занятости в сфере услуг, в административной сфере, на обрабатывающих производствах, в организациях транспорта, здравоохранения, в сфере соцуслуг и информатизации. Снижение общего числа занятых ожидается в торговле, в сфере операций с недвижимостью и в госуправлении», – рассказала она.

Кроме того, в республике существует замещающая кадровая потребность, поскольку ежегодно люди выходят на пенсию. «Для того чтобы выйти к показателю в 49 тыс. к 2029 году, мы ежегодно должны замещать порядка 88 тыс. человек. Замещающая кадровая потребность ложится в основу формирования контрольных цифр приема», – заметила Тазетдинова.

По данным замминистра, в будущем потребуется заместить специалистов в обрабатывающем производстве и в торговле.

Содействие занятости населения соответствует целям национального проекта «Кадры».

Ранее Раис РТ Рустам Минниханов называл одним из важнейших факторов развития экономики обеспечение квалифицированными кадрами.

«Решение данной задачи должно быть системным, охватывая все ключевые компоненты. Начинать работу необходимо со школьной скамьи», – подчеркнул Минниханов.