Минтруд Татарстана рассказал, в каких сферах не хватает рабочих рук

По данным единой платформы «Работа в России», наибольшую потребность в кадрах сейчас испытывают производства Татарстана, там имеются 7,2 тыс. свободных рабочих мест. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Минтруда РТ.

«Рабочие руки нужны в сферах строительства и недвижимости, транспорта, продаж и бытового обслуживания, промышленности, здравоохранения, образования и науки. Региональный рынок труда нуждается в 15 тыс. неквалифицированных рабочих», — отметили в ведомстве.

Работодатели борются за кадры, предлагая конкурентную заработную плату и социальные гарантии. К примеру, некоторые предприятия готовы взять на себя транспортные расходы и предоставить сотрудникам служебный транспорт либо компенсировать проезд, а также предлагают компенсацию за питание.

Предприятия оказывают молодым специалистам дополнительную материальную поддержку. К примеру, Казанский государственный казенный пороховой завод выплачивает молодым специалистам ежемесячную надбавку в размере 4,5 тыс. рублей и единовременное пособие в размере от 3 до 4 тыс. рублей.

Предприятия также предоставляют своим сотрудникам общежития, компенсацию за аренду жилья, льготные условия кредитования, организуют медицинское обслуживание, санаторно-курортное лечение и профессиональное обучение.