Минтруд Татарстана рассказал о поддержке репродуктивного здоровья в Год семьи

Основная цель Года семьи в России — поддержка и сохранение репродуктивного здоровья людей. В этом вопросе важно своевременное проведение диспансеризации подростков и представителей молодежи. Об этом заявила сегодня министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова в прямом эфире, организованном Центром управления регионом РТ.

«Основная цель в Год семьи — поддержка, сохранение и забота о репродуктивном здоровье. Мы должны сделать всё со стороны государственных органов, чтобы в семье появился ребенок. При этом важно репродуктивное здоровье молодежи, проведение подростковой диспансеризации», — пояснила она.

Министр напомнила, что 2024 год в России указом Президента РФ Владимира Путина объявлен Годом семьи. На федеральном уровне создан оргкомитет, который возглавляет заместитель Председателя Правительства России Татьяна Голикова. Соответствующий оргкомитет создан и в Татарстане: там представлены все ключевые ведомства, которые работают с семьей в таких сферах, как здравоохранение, образование, молодежная политика и социальная защита.

Указ об объявлении в России 2024 года Годом семьи Владимир Путин подписал 22 ноября 2023-го. В нем отмечалось, что соответствующее решение принято для популяризации госполитики в сфере защиты семьи и сохранения традиционных ценностей. Для поддержки семей с детьми и семей, планирующих прибавление, реализуется национальный проект «Демография» и действует комплексная система поддержки на федеральном и региональном уровне.