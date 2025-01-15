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Минтруд Татарстана рассказал о новых мерах поддержки в 2025 году
Поддержка семей с детьми в 2025 году будет продолжена в Татарстане благодаря национальному проекту «Семья». В республике стартуют новые проекты, о которых рассказала сегодня на заседании коллегии Минтруда РТ в Казани руководитель ведомства Эльмира Зарипова.
«В 2025 году будут реализованы новые проекты, это создание семейных многофункциональных центров в крупных городах (Казани, Набережных Челнах, Альметьевске) и в Бавлах. Второй большой проект — „семейные гостиные“. Мы занимаемся детским сиротством, и, конечно, для нас важно сохранение семейных связей для ребёнка. В детских учреждениях и приютах будут открыты специализированные гостиные, где можно будет пообщаться с родителями и, возможно, будущими усыновителями», — рассказала она.
Президент России Владимир Путин в завершение Года семьи озвучил новые меры поддержки:
— «Матери-героини» будут приравнены по соцгарантиям к Героям Труда России;
— для родителей пяти и более детей будет снято ограничение по количеству периодов ухода за ребенком при назначении пенсии;
— для студенток очных отделений минимальный размер пособия по беременности и родам будет рассчитываться от прожиточного минимума;
— для заключения социального контракта единое пособие не будет учитываться;
— будут освобождены от налогов выплаты работодателя сотрудникам до 1 млн рублей при рождении у них детей;
— льготная ипотека будет расширена на вторичный рынок для территорий, где новое жилье не строится или строится в минимальном объеме.
С 2026 года вводится выплата для родителей двух и более детей с доходом ниже 1,5 прожиточного минимума: НДФЛ будет пересчитан по 6%, а разница возвращена единовременно.
С 2025 года в России стартовали новые национальные проекты, которые касаются практически всех сфер. В этом году в Татарстане будут реализованы 12 из них: «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие», «Кадры», «Эффективная и конкурентная экономика», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Туризм и гостеприимство», «Международная кооперация и экспорт», «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и «Беспилотные авиационные системы». На мероприятия в их рамках будет направлено 44,2 млрд рублей.
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