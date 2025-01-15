Минтруд Татарстана рассказал о новых мерах поддержки в 2025 году

Поддержка семей с детьми в 2025 году будет продолжена в Татарстане благодаря национальному проекту «Семья». В республике стартуют новые проекты, о которых рассказала сегодня на заседании коллегии Минтруда РТ в Казани руководитель ведомства Эльмира Зарипова.

«В 2025 году будут реализованы новые проекты, это создание семейных многофункциональных центров в крупных городах (Казани, Набережных Челнах, Альметьевске) и в Бавлах. Второй большой проект — „семейные гостиные“. Мы занимаемся детским сиротством, и, конечно, для нас важно сохранение семейных связей для ребёнка. В детских учреждениях и приютах будут открыты специализированные гостиные, где можно будет пообщаться с родителями и, возможно, будущими усыновителями», — рассказала она.

Президент России Владимир Путин в завершение Года семьи озвучил новые меры поддержки:

— «Матери-героини» будут приравнены по соцгарантиям к Героям Труда России;

— для родителей пяти и более детей будет снято ограничение по количеству периодов ухода за ребенком при назначении пенсии;

— для студенток очных отделений минимальный размер пособия по беременности и родам будет рассчитываться от прожиточного минимума;

— для заключения социального контракта единое пособие не будет учитываться;

— будут освобождены от налогов выплаты работодателя сотрудникам до 1 млн рублей при рождении у них детей;

— льготная ипотека будет расширена на вторичный рынок для территорий, где новое жилье не строится или строится в минимальном объеме.

С 2026 года вводится выплата для родителей двух и более детей с доходом ниже 1,5 прожиточного минимума: НДФЛ будет пересчитан по 6%, а разница возвращена единовременно.

С 2025 года в России стартовали новые национальные проекты, которые касаются практически всех сфер. В этом году в Татарстане будут реализованы 12 из них: «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие», «Кадры», «Эффективная и конкурентная экономика», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Туризм и гостеприимство», «Международная кооперация и экспорт», «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и «Беспилотные авиационные системы». На мероприятия в их рамках будет направлено 44,2 млрд рублей.