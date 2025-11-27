Министр труда Татарстана рассказала о новых мерах поддержки мам-студенток

Большое внимание и всесторонняя поддержка оказывается в Татарстане студенческим семьям. Благодаря решению Раиса РТ Рустама Минниханова студенткам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, выплачивается единовременно 100 тыс. рублей.

О новых мерах поддержки молодых мам накануне Дня матери рассказала журналистам в ходе пресс-тура в Высокогорский район министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«По решению Раиса РТ Рустама Минниханова студенткам, вставшим на учет в ранние сроки беременности – до достижения 12 недель в государственной системе здравоохранения, выплачивается единовременно сумма в размере 100 тысяч рублей. Эту меру мы объявили в конце лета и сегодня 69 молодых будущих мам из числа студенток выплату получили», – сообщила она.

Вторая серьезная мера поддержки – открытие пунктов проката детских вещей, которые необходимы в первые годы жизни малыша. Это отличное подспорье молодым студенческим семьям, которые зачастую имеют небольшой доход.

«При рождении малыша нужны кроватка, коляска, пеленальный столик. Все это стоит немалых денег, но срок пользования такими вещами недолгий. Мы открыли пункты проката таких средств, их 15 по республике. Детские вещи предоставляются на прокат бесплатно малообеспеченным, студенческим и многодетным семьям, где родители до 30 лет, а также одиноким мамам и папам», – отметила Зарипова.

Сейчас разрабатывается еще одна новая мера поддержки.

«Работаем над внедрением института социальной няни, чтобы у мам-студенток была возможность сдать экзамен и на два-три часа воспользоваться услугами социальной няни», – пояснила Зарипова.

Также, по ее словам, сегодня высшие учебные заведения открывают в своих корпусах «комнаты матери и ребенка» или «группы кратковременного пребывания», чтобы молодые мамы, которым нужно сдать зачет, могли оставить детей под присмотром. В таких комнатах оказываются и консультационные услуги.

«Совместно с Социальным фондом и учреждениями здравоохранения каждый месяц по графику проводим консультации, рассказываем молодым мамам о том, какие меры поддержки они могут получить, а также о здоровье детей», – уточнила Зарипова.

Она отметила, что учебные заведения – то самое место, где молодые люди получают образование и могут познакомиться, чтобы создать семью.

«Стараемся объяснить молодым, что в студенческие годы знакомиться проще. Проще и быстрее найти пару, пока ты учишься, тебя окружают твои ровесники», – заключила министр труда Татарстана.