Минтруд Татарстана рассказал о мерах поддержки ветеранов СВО

Эльмира Зарипова

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Участники специальной военной операции из Татарстана и члены их семей находятся в зоне особого внимания руководства республики. Об этом заявила сегодня журналистам министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова на итоговом заседании коллегии ведомства в Казани.

«В этом году Раисом РТ Рустамом Миннихановым объявлена жилищная ипотека для участников специальной военной операции. И, кроме того, принято решение на законодательном уровне о резервировании рабочих мест для ветеранов боевых действий и о том, что не учитывается наличие задолженности по налогам при предоставлении им мер соцподдержки», – рассказала она.

Минтруд РТ активно работает по двум направлениям – социальной реабилитации ветеранов спецоперации и оказании им содействия в трудоустройстве.

«У нас есть 421 место в пяти реабилитационных центрах. 164 участника специальной военной операции уже прошли через наши социально-реабилитационные центры. Это последний этап после медицинской реабилитации. Допустим, человек стал инвалидом и ему важно принять себя, научиться жить в новом статусе в обществе. И не просто жить, а реализовать себя уже в этом новом статусе», – пояснила Зарипова.

Не менее важен вопрос трудоустройства. 70% демобилизованных бойцов в республике трудоустроены. Реализуются программы по обучению и переобучению по востребованным профессиям.

В рамках национального проекта «Кадры» обучение проводится более чем по 200 программам.

«Это наиболее востребованные на рынке труда республики профессии. Специальности – слесарь-наладчик, слесарь механосборочных работ, электросварщик и многие другие. Но есть те программы, которые не вошли в национальный проект «Кадры». В рамках республиканской программы содействия занятости из бюджета республики выделяются средства, мы обучаем ребят на водителя категории В. Для них это очень актуально. Переобучаем с категории В на С, на водителя погрузчика, чтобы они быстро могли выйти на рынок труда», – подчеркнула Зарипова.

По ее словам, ведется индивидуальная работа с каждым. При устройстве ветеранов боевых действий с инвалидностью на работу работодателям предоставляется компенсация части оплаты труда в размере от трех до шести минимальных размеров оплаты труда. Также предоставляется до 200 тыс. рублей на оборудование рабочего места.

«Эта работа будет продолжена, поскольку 2026 год указом Раиса Татарстана объявлен Годом воинской и трудовой доблести», – заверила Зарипова.

Заседание коллегии Минтруда РТ проходит в ИТ-парке имени Башира Рамеева, в нем принимает участие первый заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин.

В своем ежегодном послании Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов рассказал, что за мужество и героизм, проявленные в ходе спецоперации, 17 татарстанцев удостоены высокого звания «Герой России», к сожалению, восемь из них – посмертно. Он уверен, что основная задача для всех органов власти сегодня – обеспечить надежный тыл бойцам, сражающимся на передовой.