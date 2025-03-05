«До 100% компенсации за детсад»: Минтруд РТ рассказал о мерах поддержки семей с детьми

Малообеспеченные семьи из Татарстана получают подарочные комплекты при рождении детей, 100% компенсацию платы за детский сад, выплаты на лекарства детям, рассказала сегодня министр труда, занятости и соцзащиты РТ Эльмира Зарипова на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Как правило, в молодых, студенческих семьях доходы не велики. Основную часть расходов в первые годы жизни малыша составляет лекарственное обеспечение», - сказала она.

Малообеспеченные семьи с доходами ниже прожиточного минимума на человека (15 073 рубля в 2025 году) получают выплаты в размере 10 тыс. рублей на лекарства для детей в возрасте до трех лет. Кроме того, такие семьи получают комплекты детских принадлежностей в подарок при выписке из роддома.

«Комплект включает в себя все те вещи, которые необходимы в первый год жизни - от средств ухода до одежды местного производства. И, конечно, для многодетных семей с низкими доходами серьезная мера поддержки - 100% компенсация оплаты за детский сад», - отметила Зарипова.

Кроме того, татарстанцы, независимо от доходов, получают 20% компенсацию платы за детсад на первого ребенка. Если два ребенка посещают детский сад, то компенсация на первого ребенка составляет 20%, а на второго - 50%. При наличии трех детей-«детсадовцев», компенсация увеличивается до 70% на третьего ребенка (на первых двух без изменений).