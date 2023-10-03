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Глава Минтруда Татарстана рассказала, как получить звание ветерана труда
Ветеранам труда из Татарстана предоставляются различные меры социальной поддержки, при этом учитывается их доход, который не должен превышать 20 тыс. рублей. Как получить звание, рассказала сегодня министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова на брифинге в Кабинете министров РТ.
«Звание ветерана труда присваивается при наличии соответствующих государственных и ведомственных наград. Каждая отрасль на федеральном уровне принимает соответствующий приказ федерального органа исполнительной власти, где определяет, какие награды по данной отрасли являются основанием для получения такого звания», – сообщила она.
Вторым условием является наличие соответствующего страхового стажа или выслуги лет. «Не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин», — уточнила Зарипова.
Забота о людях пожилого возраста – один из главных приоритетов в нашей стране. По указу Президента РФ Владимира Путина реализуется федеральный проект «Старшее поколение» национального проекта «Демография».
В рамках проекта можно получить медицинскую помощь с учетом возрастных изменений, необходимый уход на дому, реализовать себя после ухода на пенсию по программе «Активное долголетие». Открываются «Университеты третьего возраста», литературные клубы, музыкальные и спортивные секции, помогающие сохранять активность у граждан зрелого возраста. Активно развивается направление волонтерства.
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