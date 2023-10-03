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Руc Тат
Общество 3 октября 2023 12:32

Глава Минтруда Татарстана рассказала, как получить звание ветерана труда

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Ветеранам труда из Татарстана предоставляются различные меры социальной поддержки, при этом учитывается их доход, который не должен превышать 20 тыс. рублей. Как получить звание, рассказала сегодня министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова на брифинге в Кабинете министров РТ.

«Звание ветерана труда присваивается при наличии соответствующих государственных и ведомственных наград. Каждая отрасль на федеральном уровне принимает соответствующий приказ федерального органа исполнительной власти, где определяет, какие награды по данной отрасли являются основанием для получения такого звания», – сообщила она.

Вторым условием является наличие соответствующего страхового стажа или выслуги лет. «Не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин», — уточнила Зарипова.

Забота о людях пожилого возраста – один из главных приоритетов в нашей стране. По указу Президента РФ Владимира Путина реализуется федеральный проект «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

В рамках проекта можно получить медицинскую помощь с учетом возрастных изменений, необходимый уход на дому, реализовать себя после ухода на пенсию по программе «Активное долголетие». Открываются «Университеты третьего возраста», литературные клубы, музыкальные и спортивные секции, помогающие сохранять активность у граждан зрелого возраста. Активно развивается направление волонтерства.

#ветераны #зарипова эльмира #минтруда занятости и социальной защиты рт
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